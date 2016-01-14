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时事要闻 | 2016年 1月 14日 星期四 19:14 BJT

菲律宾提议与美国在南海进行联合巡逻

路透马尼拉1月14日 - 菲律宾国防部发言人Peter Paul Galvez周四称，已经请求美国一道举行联合海上巡逻。

美国和菲律宾的外长和防长本周将在华盛顿会面，讨论贸易和安全问题，会议聚焦南中国海局势。

“我们建议共同在该地区巡逻，”Galvez在马尼拉对记者们表示。“需要在南中国海展现更多联合存在。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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