凤凰传媒旗下公司成微软XBOX LIVE游戏首家中国发行商

防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海6月23日 - 中国江苏凤凰出版传媒股份有限公司(601928.SS)周一公告称，旗下子公司上海慕和网络科技有限公司近日与微软(MSFT.O)签约，成为中国大陆首家获得全球发行商权限的Xbox Live手机游戏发行商。
公告指出，Xbox live作为Windows以及Windows Phone多平台通用的在线对战娱乐 平台。微软将通过此次与慕和网络的合作，进一步提升中国大陆地区WP平台的手机游戏应用上架数量和质量。
同时，该协议的签署，意味着中国游戏开发厂家不用再绕道国外发行商，可以通过与慕 和的合作进入微软重点游戏 Xbox Live行列，向全世界199个开通 Xbox Live的国家和地区发行产品。
凤凰传媒周一收报8.90元，涨0.20元或2.3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。