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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 15:01 BJT

中国银行与凤凰卫视签战略合作协议

新华社周日报道，中国银行股份有限公司於3月9日与凤凰卫视有限公司签署《战略合作协议》，共同推动中国文化产业的发展。双方借此将加强在商业银行公司金融、个人金融以及投资银行业务领域的合作。但具体的金融条款未有透露。路透

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