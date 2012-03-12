中国银行与凤凰卫视签战略合作协议

路透北京3月11日电---新华社周日报导称，中国银行股份有限公司(601988.SS)(3988.HK)於3月9日与凤凰卫视有限公司(2008.HK)签署《战略合作协议》，共同推动中国文化产业的发展。

双方借此将加强在商业银行公司金融、个人金融以及投资银行业务领域的合作。

但具体的金融条款未有透露。

中国银行董事长肖钢在该行网站上发布的声明中称：“中国银行将充分利用自身多元化和国际化金融服务优势，为凤凰卫视提供优质的综合金融服务，助力凤凰卫视向世界一流传媒集团迈进。”