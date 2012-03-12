中国银行与凤凰卫视签战略合作协议

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京3月11日电---新华社周日报导称，中国银行股份有限公司(601988.SS)(3988.HK)於3月9日与凤凰卫视有限公司(2008.HK)签署《战略合作协议》，共同推动中国文化产业的发展。
双方借此将加强在商业银行公司金融、个人金融以及投资银行业务领域的合作。
但具体的金融条款未有透露。
中国银行董事长肖钢在该行网站上发布的声明中称：“中国银行将充分利用自身多元化和国际化金融服务优势，为凤凰卫视提供优质的综合金融服务，助力凤凰卫视向世界一流传媒集团迈进。”
报导称，截止到去年12月份，中国银行支持文化产业贷款余额已达320.3亿元人民币，支持企业数量已达1,700余家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。