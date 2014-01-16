下一个明星产业 手机游戏崛起--《今周刊》「老谢开讲」

《信报》：暴力待客冰山一角 垄断遗害值得深思
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)
过去这一年，中国只要有马云在的地方，一定会创造话题，继二○一三年十一月的光棍节创造一日逾三六○亿元人民币网购奇蹟的电子商务神话之后，一向坚持「宁可饿死也不做游戏」的马云，元月八日这一天，宣示阿里巴巴也要加入手机游戏产业，阿里巴巴一出手，立刻掀起中国手机产业一场大震荡。
元月八日这一天，在香港上市纯度最高的三档手机游戏股，股价全都大幅上涨，其中一三年十月上市的手机游戏公司ＩＧＧ︵○八○○二︶单日大涨二九．八％，股价在短短几个交易日从二．九二港币大涨到十．九二港币。另一家博雅互动︵○○四三四︶单日股价大涨三○．七％，上市一个月，股价从五．五一大涨到一四．八八港币，最早上市的云游︵○○四八四︶也大涨一五．五％。
**这回马云出手 又是一次毁灭性的创造**
马云一放话，立刻造成整个手机游戏产业十足强大的撼动效果，因为马云一出手，可能改变现有游戏产业的生态，过去中国手机游戏产业是腾讯独大的景象。根据摩根大通的报告显示，一四年中国手机游戏的市场规模达二三○亿元人民币，较一三年成长七七％，腾讯占有四四％的市场。由于腾讯一枝独秀，腾讯强势主导手机游戏平台，一般游戏开发商上了腾讯平台，腾讯可享九成利益，游戏开发商只占一成。
这一回马云出手，又是一次「毁灭性的创造」，马云向游戏开发商喊话，只要在阿里巴巴平台的游戏开发商，未来利益分配的结构是游戏开发商独享七成利益，阿里巴巴只收两成，剩下一○％捐助中国农村贫困儿童。坚持不做游戏的马云一出手，立刻对整个游戏产业产生极大的撼动效果。
中国的手机游戏产业之所以商机无限，连马云都不得不跳下来，是因为中国的移动互联网规模够大。
中国互联网协会最新公布的报告指出，一三年中国移动互联网的网民高达六．五二亿人，按年成长五五．二％，一四年的移动互联网市场规模将突破三○○亿元人民币。国际数据资讯（ＩＤＣ）估计，一四年中国智慧型手机出货量将达四．五亿支，年成长二五％，其中４Ｇ手机将超过一．二亿支。
中国智慧型手机四．五亿支，也造就了联想、华为、酷派、中兴通讯及小米科技的品牌手机崛起，同时也撑大了手机游戏产业。中国手机游戏的市场规模，远远超过网页游戏︵透过网路浏览器直接玩游戏︶及线上游戏︵需要把游戏软体先下载到电脑，一般指多名玩家通过电脑网路互动娱乐的视讯游戏︶。预估网页游戏一四年成长二九％，一般线上游戏成长一四％，很明显看出，全球游戏产业往移动的手机游戏汇聚的景象。
AnalysisConsulting最近公布的数据也显示，一二年全球手机游戏的市场规模达五十九．四亿美元，其中亚洲是最大的手机游戏市场，占全球总收益的四四％，领先欧洲的三一％及北美的一五％。预计到一五年，全球手机游戏市场规模将达九十九．三亿美元，年成长率是一八．七％，远高于整体网路游戏的一三．四％。
手机游戏有庞大商机，终于使「宁可饿死也不做游戏」的马云忍不住也跳下来，原因是中国手机游戏市场几乎占全球一半，让阿里巴巴跃跃欲试，想要从腾讯手上抢到一杯羹。目前，中国手机游戏市场前三强分别是腾讯四八％，百度一七％，奇虎三六○是一二％，腾讯的四八％超过百度及奇虎三六○加起来的二九％，腾讯的游戏业务撑起过去十年腾讯成长的空间。
假如从金融海啸以来检视腾讯的获利，几乎年年都有令人叹为观止的发展。例如，○八年腾讯全年净利二十七．八四亿元人民币，到一二年已成长到一二七．三一亿元人民币，每股税后纯益︵ＥＰＳ︶从一．五五元成长到六．九六五元人民币，一三年上半年腾讯净利又达七十七．二四亿元人民币，ＥＰＳ是四．二元人民币，一四年摩根大通认为，腾讯仍可坐稳ＱＱ游戏平台，给予腾讯目标价到五八○港币。
**腾讯未来成长亮点在移动端游戏扩张**
腾讯的游戏对腾讯有多重要？以一二年第三季的数字来看，ＱＱ移动端总活跃帐户高达八．一六亿户，而手机平台微信发展更是迅速，自从一三年八月微信推出手机游戏之后，多款游戏都名列前茅，当季活跃帐户成长到二．二七亿户，年成长一二七％，而当季ＱＱ游戏平台、微信手机游戏、手机社交网路收入三十二．一一亿元人民币，约占集团总营收的两成。显示手机游戏产业对腾讯发展的重要性。
德银也指出，腾讯未来成长的亮点在于移动端游戏的扩张，预计到一五年，腾讯手机游戏业务将产生一三一亿元人民币的收入，年成长率将高达一七八．七％，德银也将一四年腾讯的目标价调高到五七○港币，腾讯的业绩成长，也让腾讯的股价在一三年从二三七港币大涨到五○五．五港币，成为香港最突出的绩优股。
目前腾讯的市值高达九二四六．七亿港币，本益比︵Ｐ／Ｅ︶高达五七．一倍，除了在香港挂牌的大型中国银行股，及汇丰控股、中国石油等大型股，腾讯市值直逼一二○○亿美元，已是中国最大网路股，一三年腾讯全年大涨九八．六三％，涨幅之大，傲视整个港股市场。
马云摆明挑战马化腾，让阿里巴巴与腾讯的争霸，又从短讯延烧到游戏产业，也让中国ＩＴ产业的猛将从马云、马化腾，到百度的李彦宏，甚至是小米的雷军，都在游戏产业聚焦。
这其中，一九九二年就加入金山软件的雷军，除了是新创的小米科技董事长兼首席执行官外，同时也是金山软件董事长，金山软件一三年也加入手机游戏，截至一三年九月，金山软件宣布开发ＫＩＳ手游平台，已拥有将近四○○款游戏，一三年第三季来自ＫＩＳ的广告及增值业务收入年成长一四四％，达一．七亿元人民币，其中有八％来自移动服务，虽然占业务量不大，不过随着小米机的快速发展，金山软件股价也跟着暴涨，一三年一年金山软件从五．四九港币大涨到二十六．五港币，成为香港股市最吸睛的软体股，金山软件的市值也迅速上升到三一二．六亿港币。
**阿里巴巴也将扮演游戏平台角色**
在美国上市的百度从网龙购进九一无线，也正式跨进手机游戏领域，过去一年百度的股价从八十二．九八美元大涨到一八五．五美元，市值拉大到五九八亿美元，大约是腾讯的一半。另一家以「三六○手机助手」跨进游戏领域的奇虎三六○︵ＱＩＨＵ︶，过去一年股价从十三．八美元大涨到九十六．七四美元，目前市值约一○三亿美元，本益比达一一○倍，这是四家主要的手机游戏厂商。
另外，过去一年股价从○．五港币大涨到一．五二港币的第一视频，因为持有中国手机娱乐集团︵China MobileGames and EntertainmentGroup，简称ＣＭＧＥ）近五○％股权，ＣＭＧＥ股价大涨，也让第一视频股价翻起，ＣＭＧＥ在一○年已建立起「真玩」游戏平台，一三年升级为「中国手游中心」，到一三年第三季为止，中国手娱的手机游戏收入八九二○万元人民币，快速成长一一四％，中国手游在中国手游发行商市场市占率达一九％，在手机游戏开发商市场市占率约二％，股价在半年之内几乎是大涨二○○％。
目前中国手机游戏的产业链主要由游戏开发商、游戏发行商及游戏平台所组成。
游戏发行商家从游戏开发商获得多个游戏授权，在游戏平台上发行游戏，目前主要的游戏平台，包括有iOS AppStore、Google play及其他第三方游戏平台，像微信、九一无线、三六○手机助手。台湾的乐陞是最典型的游戏开发商，游戏橘子是游戏发行代理商，腾讯、百度、奇虎三六○是平台，阿里巴巴将来也要扮演游戏平台的角色。
马云的商业眼光一向锐利精准，他看好在信息消费及海量资讯的背景下，移动网购已开创无限商机，当然不会放弃移动网路游戏这一块，阿里巴巴跳进游戏市场，将加快手机游戏产业发展的速度，扩大手机游戏厂商成长契机。
像一三年十月十八日才挂牌的ＩＧＧ，上市首日涨到四．六八港币，一度跌到二．九二港币，收盘是三．○八港币。ＩＧＧ一四年与腾讯合作，三月将在腾讯移动社交平台首推︽城堡争霸︾中文版，腾讯取得iOS及Android版的中国独家代理权，协议期三年，这款游戏目前在九个国家都排入该项游戏的前五名，ＩＧＧ加强平台合作，让业绩快速成长，一三年前三季营收达五一三○万美元，成长六八％；净利一一五○万美元，成长七四％。
**台湾游戏股从云端跌落，股价今非昔比**
ＩＧＧ的成功之道在移动及「移植」，也就是将玩家熟悉的网页及ＰＳＰ游戏直接移植到手机游戏。ＩＧＧ一三年第四季发行六款手机游戏，一四年将发行二十至三十款。光大证券预估，ＩＧＧ一四年与腾讯合作的平台可贡献净利三九七○万美元，这个利多让ＩＧＧ股价大涨，市值也成长到一三九．六八亿港币，ＩＧＧ希望三年内市值突破一千亿港币。
目前ＩＧＧ是香港手机游戏股市值最大的企业，领先博雅互动的一○四．四亿及云游的七十八．三亿港币，让香港股市过去一年来掀起前所未见的手机游戏新浪潮。
台湾的股票市场进入一四年又诞生了一个新类股文创产业。元月六日证交所公布二十四档文创产业股，其中上柜有十八档，兴柜有六档，这当中游戏股就占了大半数，上柜十八档文化创业股有十一档是游戏类股，兴柜有三档是游戏股，正好占了一半。
不过相较于中国游戏产业蓬勃发展，台湾的游戏产业相对黯淡。
○九年是台湾游戏产业出类拔萃的一年，那一年网龙股价涨到五一九元，宇峻涨到五○七元，智冠涨到二二五．五元，昱泉涨到一九五元，游戏橘子涨到六十八．八元，才上市的欧买尬股价一下子涨到二八九元；制造游戏机的鈊象也涨到四四○元。不过好景不常，台湾的游戏产业大都只停留在线上游戏及网页游戏，并未升级到手机游戏，加上中国市场开拓不力，此后游戏股业绩直直落，股价也跌落深渊。
像是制造游戏机的鈊象，○九年业绩最好的那一年，ＥＰＳ高达十八．九六元，股价涨到四四○元，一三年前三季ＥＰＳ只剩下一．三三元，股价最惨跌到四十六．○五元；宇峻在○九及一○年连续两年ＥＰＳ都在十元上下，一三年前三季ＥＰＳ只剩一．○六元；网龙涨到五一九元时，ＥＰＳ高达十．八二元，一三年前三季ＥＰＳ只有○．○七元，接近打平的边缘；华义一三年前三季ＥＰＳ是负的○．九二元；欧买尬○九年曾经有赚过一个股本实力，一三年前三季ＥＰＳ是负的二．五八元。
短短两三年，台湾的游戏股从云端跌落，股价也今非昔比，如今看着中国手机游戏产业蓬勃发展，台湾的游戏业者必须再加把劲，迎接游戏产业的下一波新浪潮！(完)
注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。
2.以上评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。