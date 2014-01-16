下一个明星产业 手机游戏崛起--《今周刊》「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月16日出版的当期「老谢开讲」专栏)

过去这一年，中国只要有马云在的地方，一定会创造话题，继二○一三年十一月的光棍节创造一日逾三六○亿元人民币网购奇蹟的电子商务神话之后，一向坚持「宁可饿死也不做游戏」的马云，元月八日这一天，宣示阿里巴巴也要加入手机游戏产业，阿里巴巴一出手，立刻掀起中国手机产业一场大震荡。

元月八日这一天，在香港上市纯度最高的三档手机游戏股，股价全都大幅上涨，其中一三年十月上市的手机游戏公司ＩＧＧ︵○八○○二︶单日大涨二九．八％，股价在短短几个交易日从二．九二港币大涨到十．九二港币。另一家博雅互动︵○○四三四︶单日股价大涨三○．七％，上市一个月，股价从五．五一大涨到一四．八八港币，最早上市的云游︵○○四八四︶也大涨一五．五％。

**这回马云出手 又是一次毁灭性的创造**

马云一放话，立刻造成整个手机游戏产业十足强大的撼动效果，因为马云一出手，可能改变现有游戏产业的生态，过去中国手机游戏产业是腾讯独大的景象。根据摩根大通的报告显示，一四年中国手机游戏的市场规模达二三○亿元人民币，较一三年成长七七％，腾讯占有四四％的市场。由于腾讯一枝独秀，腾讯强势主导手机游戏平台，一般游戏开发商上了腾讯平台，腾讯可享九成利益，游戏开发商只占一成。

这一回马云出手，又是一次「毁灭性的创造」，马云向游戏开发商喊话，只要在阿里巴巴平台的游戏开发商，未来利益分配的结构是游戏开发商独享七成利益，阿里巴巴只收两成，剩下一○％捐助中国农村贫困儿童。坚持不做游戏的马云一出手，立刻对整个游戏产业产生极大的撼动效果。

中国的手机游戏产业之所以商机无限，连马云都不得不跳下来，是因为中国的移动互联网规模够大。

中国互联网协会最新公布的报告指出，一三年中国移动互联网的网民高达六．五二亿人，按年成长五五．二％，一四年的移动互联网市场规模将突破三○○亿元人民币。国际数据资讯（ＩＤＣ）估计，一四年中国智慧型手机出货量将达四．五亿支，年成长二五％，其中４Ｇ手机将超过一．二亿支。

中国智慧型手机四．五亿支，也造就了联想、华为、酷派、中兴通讯及小米科技的品牌手机崛起，同时也撑大了手机游戏产业。中国手机游戏的市场规模，远远超过网页游戏︵透过网路浏览器直接玩游戏︶及线上游戏︵需要把游戏软体先下载到电脑，一般指多名玩家通过电脑网路互动娱乐的视讯游戏︶。预估网页游戏一四年成长二九％，一般线上游戏成长一四％，很明显看出，全球游戏产业往移动的手机游戏汇聚的景象。

AnalysisConsulting最近公布的数据也显示，一二年全球手机游戏的市场规模达五十九．四亿美元，其中亚洲是最大的手机游戏市场，占全球总收益的四四％，领先欧洲的三一％及北美的一五％。预计到一五年，全球手机游戏市场规模将达九十九．三亿美元，年成长率是一八．七％，远高于整体网路游戏的一三．四％。

手机游戏有庞大商机，终于使「宁可饿死也不做游戏」的马云忍不住也跳下来，原因是中国手机游戏市场几乎占全球一半，让阿里巴巴跃跃欲试，想要从腾讯手上抢到一杯羹。目前，中国手机游戏市场前三强分别是腾讯四八％，百度一七％，奇虎三六○是一二％，腾讯的四八％超过百度及奇虎三六○加起来的二九％，腾讯的游戏业务撑起过去十年腾讯成长的空间。

假如从金融海啸以来检视腾讯的获利，几乎年年都有令人叹为观止的发展。例如，○八年腾讯全年净利二十七．八四亿元人民币，到一二年已成长到一二七．三一亿元人民币，每股税后纯益︵ＥＰＳ︶从一．五五元成长到六．九六五元人民币，一三年上半年腾讯净利又达七十七．二四亿元人民币，ＥＰＳ是四．二元人民币，一四年摩根大通认为，腾讯仍可坐稳ＱＱ游戏平台，给予腾讯目标价到五八○港币。

**腾讯未来成长亮点在移动端游戏扩张**

腾讯的游戏对腾讯有多重要？以一二年第三季的数字来看，ＱＱ移动端总活跃帐户高达八．一六亿户，而手机平台微信发展更是迅速，自从一三年八月微信推出手机游戏之后，多款游戏都名列前茅，当季活跃帐户成长到二．二七亿户，年成长一二七％，而当季ＱＱ游戏平台、微信手机游戏、手机社交网路收入三十二．一一亿元人民币，约占集团总营收的两成。显示手机游戏产业对腾讯发展的重要性。

德银也指出，腾讯未来成长的亮点在于移动端游戏的扩张，预计到一五年，腾讯手机游戏业务将产生一三一亿元人民币的收入，年成长率将高达一七八．七％，德银也将一四年腾讯的目标价调高到五七○港币，腾讯的业绩成长，也让腾讯的股价在一三年从二三七港币大涨到五○五．五港币，成为香港最突出的绩优股。

目前腾讯的市值高达九二四六．七亿港币，本益比︵Ｐ／Ｅ︶高达五七．一倍，除了在香港挂牌的大型中国银行股，及汇丰控股、中国石油等大型股，腾讯市值直逼一二○○亿美元，已是中国最大网路股，一三年腾讯全年大涨九八．六三％，涨幅之大，傲视整个港股市场。

马云摆明挑战马化腾，让阿里巴巴与腾讯的争霸，又从短讯延烧到游戏产业，也让中国ＩＴ产业的猛将从马云、马化腾，到百度的李彦宏，甚至是小米的雷军，都在游戏产业聚焦。

这其中，一九九二年就加入金山软件的雷军，除了是新创的小米科技董事长兼首席执行官外，同时也是金山软件董事长，金山软件一三年也加入手机游戏，截至一三年九月，金山软件宣布开发ＫＩＳ手游平台，已拥有将近四○○款游戏，一三年第三季来自ＫＩＳ的广告及增值业务收入年成长一四四％，达一．七亿元人民币，其中有八％来自移动服务，虽然占业务量不大，不过随着小米机的快速发展，金山软件股价也跟着暴涨，一三年一年金山软件从五．四九港币大涨到二十六．五港币，成为香港股市最吸睛的软体股，金山软件的市值也迅速上升到三一二．六亿港币。

**阿里巴巴也将扮演游戏平台角色**

在美国上市的百度从网龙购进九一无线，也正式跨进手机游戏领域，过去一年百度的股价从八十二．九八美元大涨到一八五．五美元，市值拉大到五九八亿美元，大约是腾讯的一半。另一家以「三六○手机助手」跨进游戏领域的奇虎三六○︵ＱＩＨＵ︶，过去一年股价从十三．八美元大涨到九十六．七四美元，目前市值约一○三亿美元，本益比达一一○倍，这是四家主要的手机游戏厂商。

另外，过去一年股价从○．五港币大涨到一．五二港币的第一视频，因为持有中国手机娱乐集团︵China MobileGames and EntertainmentGroup，简称ＣＭＧＥ）近五○％股权，ＣＭＧＥ股价大涨，也让第一视频股价翻起，ＣＭＧＥ在一○年已建立起「真玩」游戏平台，一三年升级为「中国手游中心」，到一三年第三季为止，中国手娱的手机游戏收入八九二○万元人民币，快速成长一一四％，中国手游在中国手游发行商市场市占率达一九％，在手机游戏开发商市场市占率约二％，股价在半年之内几乎是大涨二○○％。

目前中国手机游戏的产业链主要由游戏开发商、游戏发行商及游戏平台所组成。

游戏发行商家从游戏开发商获得多个游戏授权，在游戏平台上发行游戏，目前主要的游戏平台，包括有iOS AppStore、Google play及其他第三方游戏平台，像微信、九一无线、三六○手机助手。台湾的乐陞是最典型的游戏开发商，游戏橘子是游戏发行代理商，腾讯、百度、奇虎三六○是平台，阿里巴巴将来也要扮演游戏平台的角色。

马云的商业眼光一向锐利精准，他看好在信息消费及海量资讯的背景下，移动网购已开创无限商机，当然不会放弃移动网路游戏这一块，阿里巴巴跳进游戏市场，将加快手机游戏产业发展的速度，扩大手机游戏厂商成长契机。

像一三年十月十八日才挂牌的ＩＧＧ，上市首日涨到四．六八港币，一度跌到二．九二港币，收盘是三．○八港币。ＩＧＧ一四年与腾讯合作，三月将在腾讯移动社交平台首推︽城堡争霸︾中文版，腾讯取得iOS及Android版的中国独家代理权，协议期三年，这款游戏目前在九个国家都排入该项游戏的前五名，ＩＧＧ加强平台合作，让业绩快速成长，一三年前三季营收达五一三○万美元，成长六八％；净利一一五○万美元，成长七四％。

**台湾游戏股从云端跌落，股价今非昔比**

ＩＧＧ的成功之道在移动及「移植」，也就是将玩家熟悉的网页及ＰＳＰ游戏直接移植到手机游戏。ＩＧＧ一三年第四季发行六款手机游戏，一四年将发行二十至三十款。光大证券预估，ＩＧＧ一四年与腾讯合作的平台可贡献净利三九七○万美元，这个利多让ＩＧＧ股价大涨，市值也成长到一三九．六八亿港币，ＩＧＧ希望三年内市值突破一千亿港币。

目前ＩＧＧ是香港手机游戏股市值最大的企业，领先博雅互动的一○四．四亿及云游的七十八．三亿港币，让香港股市过去一年来掀起前所未见的手机游戏新浪潮。

台湾的股票市场进入一四年又诞生了一个新类股文创产业。元月六日证交所公布二十四档文创产业股，其中上柜有十八档，兴柜有六档，这当中游戏股就占了大半数，上柜十八档文化创业股有十一档是游戏类股，兴柜有三档是游戏股，正好占了一半。

不过相较于中国游戏产业蓬勃发展，台湾的游戏产业相对黯淡。

○九年是台湾游戏产业出类拔萃的一年，那一年网龙股价涨到五一九元，宇峻涨到五○七元，智冠涨到二二五．五元，昱泉涨到一九五元，游戏橘子涨到六十八．八元，才上市的欧买尬股价一下子涨到二八九元；制造游戏机的鈊象也涨到四四○元。不过好景不常，台湾的游戏产业大都只停留在线上游戏及网页游戏，并未升级到手机游戏，加上中国市场开拓不力，此后游戏股业绩直直落，股价也跌落深渊。

像是制造游戏机的鈊象，○九年业绩最好的那一年，ＥＰＳ高达十八．九六元，股价涨到四四○元，一三年前三季ＥＰＳ只剩下一．三三元，股价最惨跌到四十六．○五元；宇峻在○九及一○年连续两年ＥＰＳ都在十元上下，一三年前三季ＥＰＳ只剩一．○六元；网龙涨到五一九元时，ＥＰＳ高达十．八二元，一三年前三季ＥＰＳ只有○．○七元，接近打平的边缘；华义一三年前三季ＥＰＳ是负的○．九二元；欧买尬○九年曾经有赚过一个股本实力，一三年前三季ＥＰＳ是负的二．五八元。

短短两三年，台湾的游戏股从云端跌落，股价也今非昔比，如今看着中国手机游戏产业蓬勃发展，台湾的游戏业者必须再加把劲，迎接游戏产业的下一波新浪潮！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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