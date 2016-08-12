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时事要闻 | 2016年 8月 12日 星期五 12:00 BJT

泰国度假胜地普吉岛发生两起小型炸弹爆炸

路透曼谷8月12日 - 泰国警方称，泰国度假胜地普吉岛周五发生两起小型炸弹爆炸。这是周四晚间以来泰国旅游胜地发生的一系列袭击中的最新一起。

普吉岛一名警察称，第一枚炸弹在一个警察岗亭附近爆炸，造成一名泰国男性受伤。该警察还称，第二枚炸弹在距第一枚炸弹300米处爆炸，无人受伤。

泰国旅游胜地华欣发生四起爆炸，其中两起在周四晚间发生，另外两起于周五凌晨发生。(完)

(编译 王琛；审校 许娜)

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