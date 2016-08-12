泰国度假胜地普吉岛发生两起小型炸弹爆炸

韩国特别检察官起诉国民年金公团董事长滥用职权和作伪证
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透曼谷8月12日 - 泰国警方称，泰国度假胜地普吉岛周五发生两起小型炸弹爆炸。这是周四晚间以来泰国旅游胜地发生的一系列袭击中的最新一起。
普吉岛一名警察称，第一枚炸弹在一个警察岗亭附近爆炸，造成一名泰国男性受伤。该警察还称，第二枚炸弹在距第一枚炸弹300米处爆炸，无人受伤。
泰国旅游胜地华欣发生四起爆炸，其中两起在周四晚间发生，另外两起于周五凌晨发生。(完)
(编译 王琛；审校 许娜)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。