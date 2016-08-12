泰国度假胜地普吉岛发生两起小型炸弹爆炸

韩国特别检察官起诉国民年金公团董事长滥用职权和作伪证

文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)