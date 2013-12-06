中国实物黄金买需犹在 难敌全球基金大减仓

作者 丁琦

路透上海12月6日 -在今年稍早的金价大跌中，以“中国大妈”为代表的实物金买盘一度令全球瞩目，并被寄望助黄金重回牛市，但随着近期金价逼近年内低点，实货需求的力道显然已难敌金融市场的集体大减仓。

在本周举行的中国黄金与贵金属峰会上，来自产业和投资界的人士普遍认为，虽然中国和印度等国的黄金实物需求仍在稳健增长，但在黄金抗通胀和避险魅力渐弱、全球基金大规模削减黄金头寸的背景下，寄望实物买盘推动金价重回高位已不现实。

世界黄金协会(WGC)的统计显示，今年前三季，全球黄金需求较上年同期减少了12%，其中尽管金饰需求较上年同期增长20%，但投资需求却大跌50%。

而国际金价在今年4月创下30多年来最大单日跌幅后，已难现十多年来年线连涨之勇，并在6月底创出近三年新低。截至北京时间周五9:00，伦敦现货金报每盎司1,228.50美元，逼近1,180美元附近的年内低点。

“全球黄金需求主要集中在期货等衍生品交易领域，实货交易是微不足道的，因此‘中国大妈’救不了黄金市场。”山东招金集团董事长路东尚表示。

他并称，经过前几年的超买，黄金价格将进入一个震荡和修复的周期。“这个周期有可能是五年、也有可能是八年。”

对金价后市悲观的不只是矿商，据瑞银的统计，年内迄今全球上市交易基金(ETF)投资者共出售了2,500万盎司(708.74吨)黄金，其中大部分发生在金价破位大跌的二季度。

截至本周三，全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust的黄金持仓量为838.71吨，较去年年底时的1,350.82吨下滑近38%。值得注意的是，该ETF目前的持金量较2008年中期仍高出约30%，意味着继续减仓空间依然很大。

银河期货首席宏观研究员赵先卫表示，“目前全球投资基金纷纷削减黄金持仓，反映出其对黄金等贵金属资产认可的情绪不高，此外也不排除有资金借当前政策空窗期刻意打压金价，再低位回补。”

至于此前备受追捧的黄金今年来为何骤然失色，除了频频被提及的美联储收紧政策的预期外，赵先卫指出，在欧美经济复苏力道温和、就业表现时有反复的前提下，市场更应关注资金在不同资产类别间的配置动向，过分揣测美联储何时退出宽松已无太大意义。

瑞银贵金属分析师JoniTeves称，虽然实货市场竭力扭转黄金颓势，但今年金价回调后对市场人气破坏严重，来自股票等成长性资产的竞争较强，亦对黄金的投资需求带来挑战。

**实物需求稳健，但难决定金价前景**

尽管在商品市场上“买涨不买跌”的心理普遍存在，但多项数据表明，在今年金价下跌的同时，实物需求却一直有稳健表现。被媒体热炒的“大妈”购金潮虽已降温，对黄金的长期配置需求料将延续。

根据汤森路透黄金矿业服务公司和WGC统计，今年前三季度，包括金饰、金条和金币的需求接近2,900吨，高于历年同期，全年需求有望创出纪录新高。

“‘中国因素’是过去几个月支撑国际黄金市场的重要因素，如果没有这个因素，各种负面因素对金价的冲击可能会更大。”WGC远东区董事总经理郑良豪表示。

他估计，今年中国黄金供应缺口将至少达到700-800吨，算上国内大约400多吨的产量，全年总消费需求料超过1,000吨。

浏览中国黄金需求相关图表，请点击：(link.reuters.com/bat34t)

香港政府统计处的数据显示，中国内地10月从香港净进口的黄金创131.19吨的七个月高点，仅次于3月的纪录高位，内地购买黄金量已经连续六个月超过100吨。

中国不公布黄金贸易的官方数据，香港方面的统计被认为最能体现中国贵金属贸易状况，因该地是黄金进入内地的主要渠道。

汇丰首席大宗商品分析师JamesSteel认为，随着个人实际收入的增加，在一定幅度内不但会引发商品需求量的增长，需求结构也会发生变化。据汇丰估算，当人均收入达到8,000-8,500美元时，就会产生黄金购买需求。

“一旦收入达到这一水平，就意味着你有足够的可支配收入去买一点黄金。目前中国人口中已经有相当一部分的收入达到这一水平，而且该比例至少在未来五年还将不断增加。”Steel表示。

不过业内人士也指出，从全球范围看，实物金市场规模要远小于金融衍生品交易规模，且主要集中于中国和印度等地，在全球金融界对黄金的悲观看法真正改变之前，指望“中国大妈”来力挽狂澜恐怕只是戏剧性的幻想。 (完)

(审校 曾祥进)

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