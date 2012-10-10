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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 10日 星期三 09:36 BJT

法、美科学家同获2012年诺贝尔物理学奖

诺贝尔奖评审委员会周二将2012年诺贝尔物理学奖颁发给法国科学家Serge Haroche和美国科学家David Wineland，以表彰他们在量子物理学上的贡献。路透

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