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时事要闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:27 BJT

独家：克里米亚领导人在普京访印期间也参与非正式会谈

路透新德里12月11日 - 俄罗斯总统普京正在出访印度，将与印度总理莫迪举行峰会。克里米亚领导人也在周四抵达新德里，将出席非官方谈判会议。

克里米亚新总理阿克肖诺夫(Sergey Aksyonov)与一位孟买商人进行了会谈，旨在加强印度与黑海地区的贸易联系。印度不支持西方对俄罗斯的制裁行动，但鉴于美国总统奥巴马明年1月将访印，这次非正式会谈可能被视作挑衅。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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