中国平安旗下一账通推国内首家智能财富管理平台

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月13日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)旗下平安一账通周四宣布推出新版的一账通APP（应用软件），较旧版APP融合了更多综合服务和产品组合，由此一账通最新定位将是中国首家智能财富管理平台。
平安一账通新版APP整合的资产包括存款、信用卡、保险、车辆和房产等。在整合客户资产信息以后，一账通将全面分析其财富情况，包括流动性、信用、保险等，并根据对用户的全面了解，设计出专业及个性化的财富管理方案。
“财富管理是刚需，是普惠化、民主化、定制化的。”负责运营一账通的深圳平安金融科技咨询公司总经理罗子斌表示。
截止7月底，一账通已拥有近6,000万注册用户，管理的财富资产超过7,000亿元。
一账通将推出私人投资顾问服务，开户门槛仅1,000元，为客户量身定制不同的理财产品组合；携手前海征信为客户提供个人信用状况征询，并结合个人信用状况为用户提供小额现金贷款，还可以为客户的汽车和房产提供估价服务。
基于中国平安拥有金融全牌照，平安旗下的银行、证券、保险、征信等机构的零售业务都与该平台对接。而全球领先的社交交易网络公司eToro公司亦将与一账通深度合作，包括双方账户整合、金融产品和服务模式创新等，这使得一账通客户在海外投资金融产品方面有了更多选择。
罗子斌表示，“基于用户需求，我们必须是开放、公平、透明的平台，我们将会逐步与不同公司开展合作，将来肯定会有其他的合作对象。”
eToro是一家可投资全球股票、外汇、大宗商品和指数的投资平台，也是全球唯一与中国平安、俄罗斯联邦储蓄银行(SBER.MM)和德国商业银行(CBKG.DE)同时建立起合作伙伴的金融公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。