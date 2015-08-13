中国平安旗下一账通推国内首家智能财富管理平台

路透上海8月13日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)旗下平安一账通周四宣布推出新版的一账通APP（应用软件），较旧版APP融合了更多综合服务和产品组合，由此一账通最新定位将是中国首家智能财富管理平台。

平安一账通新版APP整合的资产包括存款、信用卡、保险、车辆和房产等。在整合客户资产信息以后，一账通将全面分析其财富情况，包括流动性、信用、保险等，并根据对用户的全面了解，设计出专业及个性化的财富管理方案。

“财富管理是刚需，是普惠化、民主化、定制化的。”负责运营一账通的深圳平安金融科技咨询公司总经理罗子斌表示。

截止7月底，一账通已拥有近6,000万注册用户，管理的财富资产超过7,000亿元。

一账通将推出私人投资顾问服务，开户门槛仅1,000元，为客户量身定制不同的理财产品组合；携手前海征信为客户提供个人信用状况征询，并结合个人信用状况为用户提供小额现金贷款，还可以为客户的汽车和房产提供估价服务。

基于中国平安拥有金融全牌照，平安旗下的银行、证券、保险、征信等机构的零售业务都与该平台对接。而全球领先的社交交易网络公司eToro公司亦将与一账通深度合作，包括双方账户整合、金融产品和服务模式创新等，这使得一账通客户在海外投资金融产品方面有了更多选择。

罗子斌表示，“基于用户需求，我们必须是开放、公平、透明的平台，我们将会逐步与不同公司开展合作，将来肯定会有其他的合作对象。”

eToro是一家可投资全球股票、外汇、大宗商品和指数的投资平台，也是全球唯一与中国平安、俄罗斯联邦储蓄银行(SBER.MM)和德国商业银行(CBKG.DE)同时建立起合作伙伴的金融公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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