人保集团拟申请发行不超过45.988亿A股 实现A+H整体上市

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月17日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周三宣布，董事会已通过公司建议A股发行方案，发行数量不超过45.988亿股；募集资金将用于充实公司资本金。
若人保A股成功发行，公司将实现A+H整体上市。
人保的声明称，稍后将召开临时东大会寻求股东批准A股发行及相关议案，建议A股发行仍须获得中国证监会及其他相关监管机构批准后方可作实。
人保A股拟在上海证券交易所上市，在符合上海证券交易所最低发行比例等监管规定的前提下，A股发行数量不超过约45.988亿股（即不超过A股发行后总股本约9.78%），且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。
A股发行方案的有效期为自临时股东大会通过议案起计12个月。
人保表示，A股发行能进一步充实公司资本金，健全治理结构及打造境内外融资平台，提升其资本实力和市场竞争力。
人保H股在2012年12月上市，当时招股价为每股3.48港元，未计及行使超额配售权的集资额约240亿港元。该股周二收盘报3.26港元，低于其招股价。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。