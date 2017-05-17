人保集团拟申请发行不超过45.988亿A股 实现A+H整体上市

路透香港5月17日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周三宣布，董事会已通过公司建议A股发行方案，发行数量不超过45.988亿股；募集资金将用于充实公司资本金。

若人保A股成功发行，公司将实现A+H整体上市。

人保的声明称，稍后将召开临时东大会寻求股东批准A股发行及相关议案，建议A股发行仍须获得中国证监会及其他相关监管机构批准后方可作实。

人保A股拟在上海证券交易所上市，在符合上海证券交易所最低发行比例等监管规定的前提下，A股发行数量不超过约45.988亿股（即不超过A股发行后总股本约9.78%），且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。

A股发行方案的有效期为自临时股东大会通过议案起计12个月。

人保表示，A股发行能进一步充实公司资本金，健全治理结构及打造境内外融资平台，提升其资本实力和市场竞争力。

人保H股在2012年12月上市，当时招股价为每股3.48港元，未计及行使超额配售权的集资额约240亿港元。该股周二收盘报3.26港元，低于其招股价。（完）

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