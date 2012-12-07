人保集团首日登场最多大涨近8%

* 人保集团首日挂牌最多大涨近8%

* 为逾两年来香港最大宗IPO

* 整体市道转强,散户追捧带动股价走高

* 人保称仍有发行A股计划

路透香港12月7日电---两年来香港最大宗IPO--中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)周五首日登场股价造好,最多曾大涨近8%,受散户投资者追捧买入带动.

中国主要综合保险商--人保集团H股先以高出招股价3.2%的价格3.59港元承出第一口价後节节走高,最多曾升7.8%至3.75港元的盘中高点.大盘恒生指数.HSI则升0.5%.

人保集团是继2010年10月友邦保险(1299.HK)後,两年以来本地最大宗的首次公开发行(IPO),公司以每股3.48港元的接近招股价区间下限定价,集资240亿港元(约31亿美元).

受到此前市场气氛欠佳,部份计划上市集资的公司推迟计划或削减集资额,不计及基础投资者的部份,人保IPO的机构投资者认购部份只获得约三倍认购,人保只能以接近其原来招股价区间3.42-4.03港元的下限定价.但其供散户认购的香港公开发售部份,仍获得17.54倍的认购.随着近日港股表现转强,投资者信心渐恢复,分析师表示,部份向隅散户在人保上市後买进,推高其首日表现.

为了确保能够在今年顺利进入资本市场,人保集团决定主动放弃A股发行只发H股.人保集团董事长吴焰昨日接受路透访问时表示,公司仍有继续发行A股的计划,所谓审时度势,目前在等待合适的时机.

以市场份额计算,人保集团的财险业务稳居国内榜首,寿险业务则居第五.2009-2011年期间,其规模保费复合年增长率为22.6%,较保监会公布的同期中国保险行业整体水平高出3.4个百分点;同期归属於母公司股东净利润的复合年增长率则高达116.3%.

按总保费计,於2011年,中国保险市场是亚洲第二大及世界第六大保险市场.

中国财政部是人保集团的控股股东.此次H股发行完毕後,公司又引入了AIG、中国人寿、中国出口信用保险、东京海上日动火灾保险公司等成为基础投资者.人保集团亦是中国最大非寿险公司--中国财险(2328.HK)的母公司.

中金、汇丰、瑞信及高盛担任人保集团上市的保荐人.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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