中国财险与人保集团预计去年净利升约40% 因投资收益大增

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透香港2月5日 - 中国最大非寿险商--中国财险(2328.HK)及其母公司中国人保集团(1339.HK)周五发出盈喜，两间公司都预计去年度净利按年升约40%，好于市场预期，主要受投资收益大增带动。
按中国财险2014年度净利151.15亿元人民币计算，2015年度净利大约211.61亿元，高于汤森路透综合20名分析师预测中位值192.48亿元。
而人保集团2015年度净利大约183.53亿元，上一年则为131.09亿元，也高于汤森路透综合17名分析师预测的172.02亿元。
两间公司将于3月公布去年度业绩。
中国财险今天收跌2.25%，报12.16港元；人保集团则持平于2.88港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。