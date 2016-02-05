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中国财经 | 2016年 2月 5日 星期五 18:13 BJT

中国财险与人保集团预计去年净利升约40% 因投资收益大增

路透香港2月5日 - 中国最大非寿险商--中国财险(2328.HK)及其母公司中国人保集团(1339.HK)周五发出盈喜，两间公司都预计去年度净利按年升约40%，好于市场预期，主要受投资收益大增带动。

按中国财险2014年度净利151.15亿元人民币计算，2015年度净利大约211.61亿元，高于汤森路透综合20名分析师预测中位值192.48亿元。

而人保集团2015年度净利大约183.53亿元，上一年则为131.09亿元，也高于汤森路透综合17名分析师预测的172.02亿元。

两间公司将于3月公布去年度业绩。

中国财险今天收跌2.25%，报12.16港元；人保集团则持平于2.88港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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