中国财险与人保集团预计去年净利升约40% 因投资收益大增

路透香港2月5日 - 中国最大非寿险商--中国财险(2328.HK)及其母公司中国人保集团(1339.HK)周五发出盈喜，两间公司都预计去年度净利按年升约40%，好于市场预期，主要受投资收益大增带动。

而人保集团2015年度净利大约183.53亿元，上一年则为131.09亿元，也高于汤森路透综合17名分析师预测的172.02亿元。