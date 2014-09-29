债券大师葛罗斯转战骏利 另起炉灶打理小基金

路透纽约9月27日 - 对葛罗斯(Bill Gross)而言，离开PIMCO放下规模2,220亿美元的总回报基金(Total Return Fund)，转战骏利资产(Janus Capital)接管一支规模1,300万美元的基金，就像是辞去美国总统的职位，去俄亥俄州人口不到2万人的小城阿什特比拉当城市经理。

葛罗斯周五突然宣布从PIMCO辞职，让整个投资界大为震惊，PIMCO这家资管规模为2万亿美元的公司是他在1971年亲手与他人共同创立的，在这里，葛罗斯管理着全球最大的债券基金--总回报基金，时间超过27年。

周一上午，葛罗斯将加盟总部在丹佛的骏利(JNS.N)，下个月将接管骏利旗下5月才成立的无约束债券基金(Unconstrained Bond Fund)(JUCTX.O)。骏利是一家曾以选中热门互联网股票闻名的资管公司。

“对葛罗斯而言，这是个新任务，就是有点小，”汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的资深分析师Jeff Tjornehoj说。

用“小”来形容骏利这支基金或许夸张了点，但至少与PIMCO总回报基金这支巨擘相比是如此。骏利基金和总回报基金之间的对比，就好比阿什特比拉人口和美国3.14亿人口的对比。

截至8月底，骏利无约束债券基金仅持有45支债券，有近七成的资产是配置在美国公债。其中，单是一支2016年6月到期的公债就占该基金总资产的43%。多数债券的存续期都不长，平均到期年限略超过三年，表明该基金整体呈防御状态。

骏利这支基金目前的管理者是固定收益团队主管Gibson Smith和投资组合经理人Darrell Walters。

相比之下，PIMCO总回报基金持有逾6,000种证券，从普通公债到复杂的信贷衍生品都有。41%的持仓是政府相关证券，其他资产投资于各种风险较大债券，包括抵押支持证券和公司债。

**近年表现落后**

这两支基金的确有共同点：表现疲弱。

葛罗斯生涯多数时候的操盘表现大大超越竞争对手以及整体债券市场，因而赢得“债券之王”的美称，但过去一年左右，他会挑债券的名气不如从前了。

去年，PIMCO总回报债券基金遭遇将近20年来的首次年度亏损，资产缩水程度远远大于总体债市。债市本身已经因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)收回刺激举措的计划而受挫。

今年，该基金迄今为止的总投资回报为3.59%。但这仍落后于巴克莱美国整体债市指数(Barclays U.S. Aggregate Bond index).BCUSA上涨4.19%的表现。该基金也落后于73%的同类基金。

不过，那支骏利基金的表现更糟，今年春季成立以来一路下跌，过去三个月缩水0.76%，同期巴克莱指数为增长0.48%，骏利基金亦落后77%的同类基金。

分析师表示，能否让这个基金成长，可以很好地检验葛罗斯的吸金能力。葛罗斯的PIMCO前同事暨骏利执行长Richard Weil周五表示，他期待葛罗斯能为骏利建立起新的全球宏观固定收益业务。直到今天，骏利让人印象最深刻的还是它在1990年代末的网络股热潮时一头扎进科技股。

“光靠名气，他就能拉到很多资金，”Tjornehoj说，他提到了葛罗斯的长期成绩和他在PIMCO时发表的广受关注的投资月刊。

葛罗斯在骏利也不会遇到那些分散他和他老东家的精力的事情。

现年70岁的葛罗斯今年早前曾与PIMCO前共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)公开交恶，这促使更多投资者选择从总回报基金撤资。自去年5月以来，该基金已流失了700亿美元资金。

周三，有报导称，美国证交会(SEC)正在调查PIMCO是否夸大了总回报上市交易基金(ETF)(BOND.P)的回报，该基金规模为36亿美元。

有分析师认为，让一支刚成立不久的基金转亏为盈(对葛罗斯而言)也许不是什么难事。举个例子来说，葛罗斯为PIMCO管理的那支ETF的表现，就比规模大得多的共同基金的表现强很多，前者过去12个月上涨了6.38%，后者涨幅为5.19%。

为了有别于葛罗斯“债券天王”(Bond King)，而时常被称为“债券之王”(King of Bonds)的DoubleLine Capital老板、债券专家Jeffrey Gundlach对路透表示，他觉得葛罗斯会在骏利有很好的表现，因为他“管的钱不多”。

不过，如果葛罗斯跳槽骏利后发展不顺，分析师对他是否还能再找到东山再起的空间表示怀疑。

“我不知道他会不会进行第三次跳槽，”理柏的Tjornehoj说。(完)

(编译 白云/李爽/陈宗琦; 审校 戴素萍/郑茵)

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