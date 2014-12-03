专访：PIMCO遭遇第19个月资金外流 但已经趋于稳定--投资长

路透纽约12月2日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)在11月遭遇连续第19个月资金外流，当月流出资金总额达到95亿美元，不过外流数额较前首席投资长葛罗斯刚辞职那会儿已经明显减少。

接替葛罗斯的Dan Ivascyn周二表示，各类基金的净资金外流已经逐渐减少，业绩表现从葛罗斯辞职后的下滑中回升。葛罗斯在9月26日辞职。

“自葛罗斯离开后的第一天，我们一直在稳步执行我们的投资程序，”Ivascyn说。“从这个角度来说，我们的状况非常不错。”

根据PIMCO声明提供的数据，该公司11月流出95亿美元资金，远低于10月和9月的275亿美元和235亿美元。10月资金外流更是创下纪录高位。

根据投资研究机构晨星(Morningstar)的数据，在PIMCO长期担任资产组合经理的Scott Mather的新团队领导下，PIMCO总回报债券基金11月的回报率为1.00%，优于同类别99%的同业。

尽管这使该基金今年迄今的总体回报率上升至5.20%，但仍落后于同类别基金里62%的同业。

Mather也承认，该基金状况的扭转不可能一蹴而就。“有时候一些投资题材需要好多季度才会有回报，”他说。

Mather说总回报债券基金在许多板块都采取防御策略，减少了企业信贷和抵押的仓位。这使其免受上月利差扩大的影响，有助于该基金取得相对优异的表现。

Ivascyn说，Pimco对美国经济持乐观看法，但整体保持谨慎。

他还指出，Pimco认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从2015年第三季中至季末开始逐步升息。

“我们的确预计明年某个时段利率会脱离近零水平，这已经体现在我们的资产组合中。”(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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