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路透中文国际短讯 | 2014年 7月 18日 星期五 13:28 BJT

新款4.7寸屏iPhone本月开始量产--报载

台湾媒体周五报导称，全球最大电子产品代工企业台湾鸿海精密本月将开始量产苹果新一代iPhone。台湾经济日报报导称新一代4.7寸屏iPhone量产将于7月第三周开始，但未公布消息源。5.5寸屏版本将在8月第二周开始生产。图为苹果logo。路透
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