普京获诺贝尔和平奖提名

俄罗斯总统普京已被提名为2014年诺贝尔和平奖候选人，但诺贝尔委员会可能也会考虑到当前的乌克兰危机。挪威诺贝尔研究所的负责人伦德斯塔德（Geir Lundestad）称，2014年和平奖候选人数量创下纪录，多达278个个人和团体。教皇方济各和揭秘美国“棱镜门”的斯诺登也在候选人之列。图为普京。路透