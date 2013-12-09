新加坡发生罕见大规模骚乱

周日晚间新加坡“小印度”社区发生骚乱，有约400人焚烧车辆，并与警察发生冲突，这是新加坡40多年来第一次发生大规模骚乱。此次骚乱起源是一名33岁的印度男子被巴士撞倒身亡。警方称，骚乱发生后，已逮捕了27名南亚裔嫌疑人，并预计未来数日还会逮捕更多人。图为骚乱现场，巴士挡风玻璃被砸坏。路透