发改委：生猪价格持续走低 国家将适时启动调控预案

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京1月27日 -中国国家发展和改革委员会周日称，由于生猪价格持续走低，国家将适时启动调控预案，防治生猪价格出现大幅下跌。
发改委网站新闻稿称，去年12月中下旬以来，受生猪产能偏高、集中出栏增多，而消费需求增长偏弱等多方面因素影响，生猪价格由升转降、持续走低，部分养殖户出现亏损。
“根据《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》的规定，国家有关部门将适时启动调控预案，防止生猪价格出现过度下跌。”发改委称。
新闻稿指出，春节期间，生猪价格下跌有利于价格总水平的稳定，有利于减轻消费者负担，但如果过度下跌，将影响养殖户的积极性，可能造成后期猪价较快上涨。
1月22日，猪粮比价已连续两周低于6∶1的全国平均盈亏平衡点。从生猪生产周期看，目前生猪价格已进入下行通道。从存栏情况看，当前中国生猪产能处于正常偏高水平，市场供大于求的情况仍可能持续一段时间。
发改委建议广大生猪养殖户根据市场价格变动情况，加快淘汰一部分超龄母猪，促进养殖结构调整，避免生猪养殖出现大面积亏损。
参看详情，请点选国家发改委网站here（完）
(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
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