京沪等七省市开展设立外资独资医院试点--商务部

路透北京8月27日 - 中国商务部周三公布，决定在北京、上海等7省（市）开展设立外资独资医院试点工作，同时此类医院的设置审批权限下放到省级。

刊登在商务部网站的《国家卫生计生委、商务部关于开展设立外资独资医院试点工作的通知》称，从本通知印发之日起，允许境外投资者通过新设或并购的方式在北京市、天津市、上海市、江苏省、福建省、广东省、海南省设立外资独资医院。

除香港、澳门和台湾投资者外，其他境外投资者不得在上述省（市）设置中医类医院。

《通知》并规定，外资独资医院的设置审批权限下放到省级，省级商务主管部门依据外商投资法律法规进行外资独资医院设立的审批工作。

省级卫生计生行政部门和商务主管部门要按照逐步开放、风险可控的原则，自行制订本省（市）设立外资独资医院的试点实施方案。

商务部之前曾决定取消对外商投资（含台、港、澳投资）的公司首次出资比例、货币出资比例和出资期限的限制或规定，同时除另有规定外，取消公司最低注册资本的限制。 （完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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