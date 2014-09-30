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市场报道 | 2014年 9月 30日 星期二 22:49 BJT

标题新闻：葛罗斯离职消息公布后两天内Pimco Total Return ETF有约5.5亿美元资金外流－发言人

Pimco Total Return为全球最大债市基金

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