基金产业：PIMCO总回报债券基金10月资金净流出275亿美元，创下纪录

路透纽约11月4日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)的旗舰产品--PIMCO总回报债券基金10月资金外流触及275亿美元的纪录，延续葛罗斯意外从该公司辞职后的资金净流出势头。

PIMCO周二在一份声明中称，10月赎回规模超过了9月的235亿美元。PIMCO总回报债券基金管理的资产现为1,709亿美元，低于2013年的峰值2,930亿美元。该基金为全球最大的债券共同基金。

葛罗斯在9月26日辞职，加入竞争对手骏利资产管理集团 ，此前一直管理着PIMCO总回报债券基金。他在40多年前联合创办了PIMCO。

葛罗斯在PIMCO前执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)辞职八个月后离开，加剧债市中对领导团队稳定性以及资金在明年进一步流出的猜测。

PIMCO称，PIMCO总回报债券基金10月资金流出明显放缓，275亿美元资金流出有近半数是在前五个交易日发生。

冈德拉克(Jeffrey Gundlach)掌管的DoubleLine Funds在10月实现连续第九个月的资金流入，规模为23.8亿美元，创今年月度资金流入纪录。该基金公司是PIMCO的一个主要对手。

晨星(Morningstar)数据显示，DoubleLine总回报债券基金今年以来的回报率为5.94%，打败87%的同类基金。

据晨星的数据，PIMCO总回报债券基金同期回报率为4.07%，打败79%的对手。

PIMCO周一回聘Marc Seidner任非传统策略投资长，为埃里安离职后的第六位投资长。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)