重发-《分析》葛罗斯意外辞职，PIMCO资金外流的麻烦才刚刚开始

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路透纽约10月7日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)的资金外流可能远没有结束，因为许多投资者还未决定是否继续追随该公司。

PIMCO还没有公布自前首席投资长葛罗斯9月26日辞职以来流出了多少资金，但表示葛罗斯管理了27年的PIMCO总回报债券基金(Total Return fund)9月流出了235亿美元。据投资研究机构晨星(Morningstar)估算，9月总回报债券基金净流出179亿美元，而PIMCO在美国的所有开放式基金同期净流出255亿美元。

此时正值自营经纪人(broker-dealer)减少债券持仓之际，这减少了基金公司的选项，因为他们需要变现以应对赎回的需求。这可能导致包括PIMCO在内的部分基金表现迟滞，因为流动性不太好的投资工具之间的利差走高，投资者要在究竟是快速行动，还是为出售的债券寻个好价钱之间做出选择。

“未来数月资金流出可能加大，”路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的美洲研究主管Jeff Tjornehoj表示。他表示葛罗斯辞职，对于某些机构投资者而言就像“最后一根稻草”。他说，这些“投资者的态度由葛罗斯在时的观望，转为加快流出。”

摩根士丹利表示，葛罗斯离职的9月26日当天，PIMCO的母公司--德国安联的股价下跌了6%，这暗示管理的资产损失了大约4,000亿美元。摩根士丹利没有说什么时候会出现撤资，以及投资者为什么这样做。PIMCO管理的资产规模近2万亿(兆)美元。

葛罗斯意外辞职后，PIMCO已经在关注若干机构投资者，其中包括460亿的伊利诺伊州的教师退休基金，234亿美元的德州市政退休基金和94亿美元的北达科他退休和投资基金。

这三个养老金系统在PIMCO的投资就接近50亿美元，而全国在PIMCO托管资金的机构投资者中，这只是一个小例子。公司中多为公共基金。

散户投资者也可能撤走。比方说，Charles Schwab的目标期限基金(Target-date funds)上周就把PIMCO总回报基金从认可名单中剔除。

本周末，总回报基金的新管理人员急忙安抚客户和分析师。而DoubleLine Capital和TCW等对手则极力示好PIMCO的客户。在葛罗斯的领导下，总回报基金在2013年4月达到顶峰，管理资产接近2,930亿美元。

PIMCO拒绝置评。

据Morningstar，总回报基金 从年初至9月底上涨3.3%，落后于79%的同业；较2009年1月1日上涨约6.6%，好于58%的同业。

诚然，长远来看，追随葛罗斯而去的投资者可能发现并不划算。PIMCO的新首席投资官Dan Ivascyn因为在Pimco Income Fund的出色表现，在2013年被Morningstar评为年度最佳固定收益基金经理。

**影响更广，但改变尚未结束**

很多养老基金的投资委员会每两个月、甚至是每个季度开一次会。改变投资的决定可能要过好几个月才会做出。

比如，根据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，截至10月1日当周，货币市场基金净流入189亿美元，规模几乎是前一周净流入95亿美元的两倍，因投资者将之前放在PIMCO的资金投入短期资产，以考虑未来的行动。

出脱债券的影响可以从收益率上升看出。Western资产管理的投资组合经理Carl Eichstaedt表示，在葛罗斯离开PIMCO的那个周五，Verizon 一些债券的收益率比美国公债收益率高10-12个基点。Western的基金购入部分这些债券，但并未抢购，因考虑到围绕PIMCO的不确定性。收益率上升时，债券价格下滑。

“很明显，一些对冲基金和多头基金经理抢先行动，因预计(葛罗斯离开PIMCO后)会出现赎回，”他说。

根据美银美林Master Index，截至上周一，高评等债券与美国公债的平均利差扩阔约2个基点，至119个基点，创3月来最阔水准。高收益债券的平均利差走阔幅度更大，达到11个基点。

“葛罗斯离开PIMCO造成的波动，让我们都稍微见识到固定收益市场因为二级市场流动性不足而变得多脆弱，”电子交易平台iTBConnect创始人兼执行长(CEO)Michael Chuang表示。

**自营经纪人可能有点痛苦**

自营经纪人可能被迫吸收过多的证券库存，而且在银行业监管部门要求经纪商尽量少持有债券的情况下，要想办法把这些证券卖出去。

“无疑，短期内这可能让一些经纪商有点痛苦，”Cutler Investment Group固定收益主管Xavier Urpi称。

很多自营经纪人削减手中的库存。美国证券交易委员会(SEC)今年稍早的一纸公文将责任归咎于自营交易的减少，以及监管制度对资本要求的改变。

但鉴于Pimco的规模，无论对方是谁，只要有意在未来继续合作，就不大可能拒绝Pimco。

“当有Pimco这样的大型公司上门要卖给你时，你就得买下来，”他称。“他们(自营经纪人)现在可能吃点亏，但长远考虑他们得维持这种关系。”

Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen称，等到年底再行动的投资者可能压力更大，因假日季把流动性消耗光。

“如果你要调整投资组合，越接近年底，进行大规模调整的难度越大，”他称。

发言人David Urbanek称，伊利诺伊州教师退休基金在Pimco有八个不同的策略，其中一个此前被列入观察。把更多策略列入观察名单需董事会批准，下次会议在10月29日。

该基金尚未决定，怎么处理投资在Pimco的近25亿美元资金。

“Pimco的情况仍在变化，”Urbanek称。(完)