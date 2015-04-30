独家：PIMCO聘请伯南克担任高级顾问 欲借名人号召力重振雄风

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前任主席伯南克即将以高级顾问的身份加入太平洋投资管理公司(PIMCO)。在联席创始人葛罗斯(Bill Gross)离职后，这家公司正寻求加强名人方面的号召力。
此举可能会招致一些竞争对手的质疑，这些对手原本就批评美联储在伯南克担任主席期间与PIMCO过从甚密。批评人士暗示，这可能会使PIMCO在解读货币政策方面获得优势。
伯南克上周刚宣布，他已签约担任对冲基金Citadel的顾问。他在接受采访时称，他在华尔街担任的顾问职务将仅限于这两家。伯南克同时在布鲁金斯学会任职。
关于报酬问题，PIMCO和伯南克均拒绝透露。但伯南克表示，他将出席PIMCO每个季度的高管会议。考虑到伯南克去年每次发言的报酬高达25万美元，高于他担任美联储主席期间20万美元的年薪，他从PIMCO获得的报酬也不会低。截止3月31日，PIMCO管理的资产规模为1.59万亿(兆)美元。
伯南克说：“我不会参与任何形式的游说，或是去影响美联储或国会或是任何政府人员。”
在被问及他是否已建议PIMCO为美联储今年预期的加息做好准备时，伯南克回答道：“没有，我没有就此向他们作出任何建议。我将会就经济和市场提供建议。”
伯南克出任PIMCO高级顾问之际，正值投资者不断将资金撤出部分PIMCO基金。虽然这些基金的表现已有好转，但自六个月前葛罗斯离职以来，PIMCO开放型基金的净赎回规模达到了1,235亿美元。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。