美联储前主席伯南克将出任PIMCO全球顾问委员会主席

路透12月7日 - 债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)周一任命两位前任央行总裁和一位前任英国首相加入一个新筹建的顾问委员会，提供经济、政治和战略发展建议。

2006年至2014年间担任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的伯南克，于4月起担任PMICO高级顾问，他将担任PMICO全球顾问委员会(Global Advisory Board)主席。

2003年至2011年间担任欧洲央行总裁的特里谢，以及2007年至2010年间担任英国首相的布朗也将加入该委员会。

该委员会其他成员包括：2007年至2013年间担任新加坡政府投资公司(GIC)首席投资官的黄国松，智库New America总裁、前美国国务院政策规划司司长Anne-Marie Slaughter。

在伯南克之前担任美联储主席的格林斯潘，曾在2007年至2011年担任PMICO顾问。(完)