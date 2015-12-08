美联储前主席伯南克将出任PIMCO全球顾问委员会主席

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透12月7日 - 债券基金巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)周一任命两位前任央行总裁和一位前任英国首相加入一个新筹建的顾问委员会，提供经济、政治和战略发展建议。
2006年至2014年间担任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的伯南克，于4月起担任PMICO高级顾问，他将担任PMICO全球顾问委员会(Global Advisory Board)主席。
2003年至2011年间担任欧洲央行总裁的特里谢，以及2007年至2010年间担任英国首相的布朗也将加入该委员会。
该委员会其他成员包括：2007年至2013年间担任新加坡政府投资公司(GIC)首席投资官的黄国松，智库New America总裁、前美国国务院政策规划司司长Anne-Marie Slaughter。
在伯南克之前担任美联储主席的格林斯潘，曾在2007年至2011年担任PMICO顾问。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。