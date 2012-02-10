特别报道：英雄迟暮 葛罗斯渐失往日辉煌

* PIMCO的规模和以往的成功引起监管机构高度关注

* 没有葛罗斯,PIMCO也不复昔日之勇

* 葛罗斯称,PIMCO既没有被"杠杆放大",也并非一个"赌场"

记者 Jennifer Ablan/Matthew Goldstein

路透加州纽波特海滩2月9日电---是他让债券投资成为一种令人眼热心跳的事情--可现在,他也许要为此付出代价.

30多年来,资产管理业巨无霸--太平洋投资管理公司(PIMCO)的创始人之一葛罗斯(Bill Gross),为客户赚了这麽多钱,以至于自己也成为其他债券交易员评判大势的风向标.在西海岸(West Coast)的垂钓,有关美国经济的预言,以及对瑜伽的全身心热爱,只是增加了他的神秘感.

但正是那种让葛罗斯在业界笑傲群雄的秘笈,现在可能给他带来麻烦.

他大举作空美国公债,结果事与愿违,迎来投资业绩表现最糟糕的一年.去年,PIMCO王牌基金自将近20年来首次出现资金净流出的局面.

更要命的是,美国监管机构现在也盯上了他,正在考虑PIMCO是否应该被视为"具有系统重要性的金融机构"--也就是说,是那种大到不能倒的机构,这样一来就应该受到更加严格的监管.人们不禁担心:这艘投资界的巨型航母为养老基金掌管这如此多的资金,一旦沉没,可能给经济带来重创.自从2008年雷曼兄弟倒闭以来,该公司管理资产的规模膨胀了一倍,达到1.36万亿美元.

根据监管当局揭露的资料,公司大力游说,力图避免被冠上"具系统性重要地位"的称号.就像其他金融机构一样,公司也反对即将颁布的法规,因为这将使其部份衍生品交易的成本增加.

产业分析师也纳闷全球最大的债券基金--PIMCO旗下2,500亿美元的体总回报基金(Total Return Fund)(PTTRX.O)--作为一只金融巨兽,葛罗斯是否得要时不时冒险去大捞一票,才能创造投资人所预期的回报.由於PIMCO的旗舰基金极度仰赖押注债券的衍生品,部份分析师表示,其出现不必要的复杂度,一旦其中一个交易方倒闭,就有可能暴露在风险里.

参考PIMCO总体回报基金相对於PIMCO其他基金的资金流动净额,请点选(link.reuters.com/pyg56s)

参考总体回报基金十年来的表现,请点选(link.reuters.com/qyg56s)

参考总体回报基金相对於其他债券基金的表现,请点选link.reuters.com/ryg56s)

**规模庞大**

葛罗斯针对关於PIMCO的疑虑进行反驳.他表示,公司并未"杠杆操作",抑或借钱押宝,在这一点上与垮台的贝尔斯登及雷曼兄弟迥异.公司仅动用客户的钱进行交易.

"我们并不像那种存款机构.他们认为银行会倒闭,就会出现银行挤兑,可我们不是那样的情况,"葛罗斯在受访时指出."大到不能倒'的情境是发生在数以万计的客户立刻弃船,很难想像他们愿意在同一时刻出场."

围绕PIMCO成为金融体制核心的辩论是项重大转变:在金融危机爆发以前,现年67岁的葛罗斯多被华尔街视为西岸的局外人及有点独来独往的人.

葛罗斯大多数时候都呆在PIMCO在加州纽波特海滩的总部内.他是一个债券怪胎,有加州情结,还酷爱瑜伽,能摆出高难度的瑜伽动作,他每周还固定在商业电视节目中露面,预测债市和经济走向.

但在危机中,被吓坏了的投资者纷纷涌入他的基金.美联储和财政部的决策者们也在大量拯救金融系统的项目中要求PIMCO提供帮助.这令PIMCO和政府的关系愈发紧密,也令PIMCO在投资者心目中的地位进一步得到提升.

"债市资产集中掌握在几家公司手中的情况,可能会被一些人认为具有系统性风险,但这并非那些公司创立之时的意图,更多的是源於它们的成功吸引了资金的涌入,"面向机构投资者的咨询公司Graham Fisher的执行董事Joshua Rosner说.

**葛罗斯离去之後?**

还有一个正在PIMCO发酵但却没有很多人愿意讨论的话题:即葛罗斯离去之後的公司将变得怎样.这是很多传奇基金经理都曾面临的局面.他们一手打造起公司,但最终不得不将舵手的职务转交与他人.

有些人说,如果共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)像很多人预期的那样最终接任葛罗斯,那麽PIMCO之後将变得很不一样.一些曾在PIMCO当过交易员的人表示,没有葛罗斯,公司会失去一些优势.因为埃里安更倾向於进行政策性的讨论,而非强硬拼抢式的交易.埃里安曾在国际货币基金组织(IMF)担任过职务.

"如果埃里安接任,公司将变得像IMF,思路会变得很智库,"对冲基金Armored Wolf的创始人John Brynjolfsson说.在创立基金以前,他曾在PIMCO大宗商品和通胀保值债券部门担任领头专家.

对於PIMCO正变得故步自封的看法,埃里安不以为然.他表示,葛罗斯正针对公司规模扩大做出相应调整,不再单纯投资债券,也开始进入股票基金、对冲基金和上市交易基金(ETF)领域.他还称,葛罗斯并不着急退休.

"比尔(葛罗斯)哪儿也不会去,"现年53岁的埃里安在PIMCO办公室里接受采访称,"我常开玩笑说,他会比我活得久.如果不是有比尔在,我各方面情况都会糟糕很多."(埃里安每月为路透撰写专栏)

面对所有这些挑战的同时,投资界很多人都抱有这样一个疑问:资产管理经理人到底带来了多少新增价值?包括对冲基金传奇人物John Paulson在内,部分最出名的经理人2011年回报率都惨不忍睹,人们不禁议论,明星经理人越来越难获得超级回报.

眼下,一些低成本的指数型基金和上市交易基金常常跑赢管理型基金.一定程度而言,葛罗斯本人也不得不接受这个新现实.3月1日,PIMCO发起一支上市交易基金,欲借此提供一种较总体回报基金更为廉价的替代性选择.

**真正精明的预言**

葛罗斯凭借2005年那个举世闻名的预言,一举巩固债券之王的威望.当时他预计,次贷危机将损害到所有金融市场和主要经济体.

他对次贷危机的论断帮助旗下的总体回报基金冲上新高.2007年,该基金回报率超过9%,排名同业第一.同样重要的是,Morningstar数据显示,在金融危机如火如荼的2008年,该基金回报率达到4.82%,而多数竞争对手的基金平均下滑4.69%.该基金在2008和2009年共吸引逾650亿美元净资金流入,因投资者逃离下跌的股市和房地产市场.

2007-2009年或许是葛罗斯被人们所记得最为耀眼的时期.不热衷旅游及与人闲谈的葛罗斯开始从一个局外人转变成联储决策者可信赖的顾问.

在2008年9月雷曼兄弟垮台前後,葛罗斯在电子邮件中写道,"PIMCO进入危机管理模式,与财政部和联储官员频繁接触",而他本人夜以继日一天工作多达18个小时.

PIMCO和竞争对手贝莱德(BLK.N)很快便被指定管理多个重要的金融援救项目.美联储为刺激商业票据市场而祭出的7,380亿美元的项目中,PIMCO是牵头的资产管理者.PIMCO在2000年被德国保险商安联收入麾下.

**大人物的加入**

葛罗斯於2007年聘请到前美联储主席格林斯潘担任顾问.此外亦成功邀请到美国前总统布什政府时期知名顾问的加入:前白宫幕僚长Joshua Bolten,财政部助理部长Richard Clarida,以及主管华尔街救助项目,即人们所熟知的不良资产救助计划的Neel Kashkari.

目前PIMCO投资组合管理主管Stephen Rodosky亦在政府的一个重要顾问部门--由13位委员组成的财政部借款咨询委员会(Treasury Borrowing Advisory Committee)中占有一席之地.

PIMCO中甚至曾有人距离出任联储官员就差一步之遥.总统奥巴马曾在2010年考虑让Paul McCulley出任地区联储总裁,McCulley时任PIMCO的资产组合经理,实际上也是该公司专门研究美联储政策的人.不过他最後未能当选.其本人也在2010年12月离开PIMCO,目前主管着公共政策机构--全球合作中心(Global Interdependence Center).

一些竞争者、金融专栏作家及博客作者认为PIMCO与美国货币政策制定者的交往过密,葛罗斯对这样的言论表示愤慨,称公司并未得到特别待遇.葛罗斯表示,实际上他本人第一次见到美国财政部长盖特纳"等政要"是在2010年10月.

他并指出,说PIMCO与政府关系暧昧,"这不过是猜疑".

他在访谈中还表示,帮助财政部及美联储购入抵押贷款并运营其商业票据的PIMCO分支机构是彻底独立于该公司的.葛罗斯称,"他们在另一个办公大楼里,如果Mohamed和我想要祝(交易员)圣诞快乐,都需要两位律师陪同以及一把专用钥匙才能进门."

**葛罗斯烙印**

PIMCO仍充斥着葛罗斯的工作狂文化.

近期访问PIMCO总部的时候,交易大厅里面鸦雀无声.曾在PIMCO就职的工作人员称葛罗斯更愿意交易员互发短信,而不是对话,他认为说话过多会分散精力.

对於PIMCO交易员及证券管理人而言,这样的情形并不鲜见,他们从美国西部标准时间凌晨4点开始工作,却发现葛罗斯本人拿着记录他们债券持有情况的一页纸,询问他们这样交易的理由.

葛罗斯会在工作时大发脾气,他曾在暴怒中砰地关上抽屉.他不喜员工与竞争对手交际和谈话.他曾怒斥过一位参与行业会议的员工,"我不是要你去参加会议,我是希望你成为会议的发言人."

这种激进的文化已经造就了多位身家百万的交易员和投资组合经理.该公司的知情人士称,这些年该公司的前30位合伙人的年人均收入为3,300万美元.

葛罗斯自己也是财源滚滚.去年福布斯杂志估计他的净资产为22亿美元,在美国富人中排名第188位.去年7月,葛罗斯和他的妻子Sue据说以3,700万美元的价格买下女演员珍妮弗·安妮斯顿在比弗利山庄的一栋豪宅.他们在加州的Indian Wells拥有一套11,316平方英尺的豪宅,在加州圆石滩(Pebble Beach)的17 Mile Drive拥有一套7,091平方英尺的房产,该房产背对全球最好的高尔夫球道之一.

根据2010年联邦税务申报信息,葛罗斯家族的慈善基金净资产规模为2.72亿美元,2010年支出的捐赠款项达到2,580万美元.

**出身平凡**

葛罗斯今日的成就与其出身可谓天壤之别.他生于俄亥俄州Middletown,後来迁往旧金山.他的母亲Shirley是一名家庭主妇,父亲Sewell是AK Steel Holding (AKS.N)的一名销售经理.葛罗斯在北卡罗来纳州的杜克大学获得心理学学位,在返回加州开始从事让他发迹的债券业务之前,他曾在拉斯维加斯短暂地当过职业纸牌玩家.葛罗斯说,他在投资决策中运用了赌博里的分散风险与计算得失概率的方法.

2011年葛罗斯与许多大牌投资经理都投资受挫,不过今年他开局良好.截至2月6日,他的总体回报基金上涨2.58%,远高於主要指标--巴克莱资本美国综合债券指数(Barclays Capital US Aggregate Bond Index),後者仅上涨0.88%.

在2011年受挫之前,总体回报基金在中期债券领域的表现10多年来一直领先于97%的同业.在此期间的年回报率为7.335%.Morningstar固定收益研究主管Eric Jacobson称之为"极其罕见的"成就.在2011年之前的15年里,总体回报基金领先于99%的同业.

但在大约一年前,葛罗斯作出了此生中最大的押注之一,而这为其辉煌的投资纪录带来了污点.他全数抛售了总体回报基金持有的美国公债,因其预期利率将在长期内攀升.但实际情况并非如此.他在此後逐月加大押注,并作空美国利率互换.

葛罗斯认定,美联储向经济大量注资的措施以及美国政府的巨额赤字支出,将导致通胀率激升.然而,旷日持久的经济低迷扶助长期公债价格大涨,根据巴克莱总体指数(Barclays Aggregate Index),去年的投资回报超过33%.

与之形成对比,PIMCO总体回报基金去年的回报率仅为4.16%,在平均回报率为6.39%的同类基金中处於最差的10%之列.

**衍生品是魔鬼**

葛罗斯和PIMCO在总体回报基金广泛利用衍生品来提高回报方面,也面临行业分析师的质疑.

近几年来,一些行业专家警告退休金投资者称,PIMCO总体回报基金严重依赖衍生品来提高对债券的投资敞口,并使用借来的资金进行杠杆押注.

"这支基金令人难以摸清,特别是当你审视其基础投资时,因为该基金大量使用衍生品."S&P Capital IQ的资深董事兼分析师Todd Rosenbluth说,"他们投资於一些市场,却不必拿出相应规模的资金."对投资者而言,难点在於无法彻底了解该基金投资组合隐藏的所有风险.

一份2009年的报告显示,养老金咨询公司Ennis Knupp发现,PIMCO总体回报基金使用了包括期货合约及信用违约交换合约(credit default swaps)在内的数以百计的衍生品.该咨询公司称,葛罗斯曾通过使用衍生品来数次战胜对手.

**'PIMCO不是赌场'**

监管当局之所以考虑PIMCO是否对金融系统构成潜在危险,以及PIMCO是否应接受更严格审查,部分是因为该公司使用了衍生品,而且其管理的国家和公司养老金数额庞大.

公共记录显示,PIMCO代表在去年与监管人士的多次会面中,均维护其自身立场.

监管当局料将在未来数月决定非银行金融机构是否应被当做系统性重要公司.

葛罗斯希望监管当局不要把其公司与高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和花旗(C.N)这样类型的公司划并为一类.此外,葛罗斯作为一名交易员吸取了玩纸牌的教训,他坚称PIMCO并没有冒华尔街那样的风险.

葛罗斯称,"PIMCO绝对不是赌场,而是一家管理良好、作风稳健且积极创新的公司."(完)

--编译 郑茵/龚芳/梁睿雪/程琳/孙茉莉/石冠兰/李春喜/徐文焰/兰秀娟; 审校 高琦/隋芬/艾茂林

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