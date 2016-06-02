PIMCO认为英国留欧概率约60% 退欧风险“相当大”

路透伦敦6月2日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)常务董事Mike Amey周四称，PIMCO认为英国投票结果是留在欧盟的概率在60%左右，因此退欧可能性“相当大”。

“离开欧盟的概率相当大，”Amey告诉记者，“这对于英国而言将是重大事件，但不会成为全球系统性事件。不会导致全球经济脱轨。”

另外，PIMCO全球固定收益投资长Andrew Balls称，该公司对于欧元区公债持有越来越中性的立场。

他表示，PIMCO从大约2011年开始对欧债持正面看法，但现在已谨慎的多。(完)