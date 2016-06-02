PIMCO认为英国留欧概率约60% 退欧风险“相当大”

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透伦敦6月2日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)常务董事Mike Amey周四称，PIMCO认为英国投票结果是留在欧盟的概率在60%左右，因此退欧可能性“相当大”。
“离开欧盟的概率相当大，”Amey告诉记者，“这对于英国而言将是重大事件，但不会成为全球系统性事件。不会导致全球经济脱轨。”
另外，PIMCO全球固定收益投资长Andrew Balls称，该公司对于欧元区公债持有越来越中性的立场。
他表示，PIMCO从大约2011年开始对欧债持正面看法，但现在已谨慎的多。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。