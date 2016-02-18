PIMCO认为“英国脱欧”有40%可能 不确定性将冲击市场

路透伦敦2月18日 - 债券市场主要投资机构太平洋投资管理公司(PIMCO)周四表示，无论本周欧盟峰会的结果如何，未来数月围绕英国可能脱离欧盟的担忧或将给英国金融市场造成压力。

该公司在周四给媒体的新闻稿中预计，拟于今年稍晚举行的公投中，“英国脱欧”的可能性为40%。

该公司还称，假如投票结果为“脱欧”，由此而引发的英国公债市场疲软将会体现在较长期公债上。但该公司表示，短期英国公债价格可能会获得支撑，因为“脱欧”会降低人们对英国央行可能加息的预期。

“英国民调显示公投结果可能难分轩轾，充满高度不确定性，”PIMCO投资组合经理Mike Amey在周四发布给媒体的报告中表示。

“我们认为英国公投结果将是续留欧盟。不过我们也认为英国脱欧的概率最高达40%。”

他表示，市场对公投结果反应的程度，将取决于欧盟与英国处理附带结果的方式。

“万一撕破脸分道扬镳，双方该如何应对...市场的反应可能持续更久，英镑以及在欧洲业务量较大的英国大型上市公司，都将明显遭遇压力，”Amey表示。(完)