3月底PIMCO资管规模达1.5万亿美元 近两年来首次上升

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约4月13日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周三公布，截至3月底，该公司管理资产规模达1.5万亿美元，高于2015年底的1.43万亿美元，这是近两年来首次上涨。
“资金在3月流入旗下逾40个基金中，”发言人Michael Reid在声明中称。
Reid称，集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)管理的收入基金(Pimco Income Fund)3月又有15亿美元资金流入，这使2015年初以来的资金总流入量达到182亿美元。
该公司在经历数年的挑战后，管理资产的增加可谓意义重大。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。