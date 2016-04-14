3月底PIMCO资管规模达1.5万亿美元 近两年来首次上升

路透纽约4月13日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周三公布，截至3月底，该公司管理资产规模达1.5万亿美元，高于2015年底的1.43万亿美元，这是近两年来首次上涨。

“资金在3月流入旗下逾40个基金中，”发言人Michael Reid在声明中称。

Reid称，集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)管理的收入基金(Pimco Income Fund)3月又有15亿美元资金流入，这使2015年初以来的资金总流入量达到182亿美元。

该公司在经历数年的挑战后，管理资产的增加可谓意义重大。(完)