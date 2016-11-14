PIMCO止住客户资金流出的势头 为新CEO提供重建支柱

路透伦敦11月11日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)终止住了客户资金流出的势头，这给该公司新执行长罗曼(Manny Roman)提供了一个更为稳定的重建平台。

PIMCO周五表示，流入旗下基金的投资者资金超过流出规模，为逾三年来首个季度出现这种情况。在资金净流出的逾三年间，有数十亿资产流向了竞争对手，该公司也因此裁减了约3%的员工。PIMCO是德国安联旗下主要投资债券的子公司。

很多资金是在2014年PIMCO创始人、知名债券投资人葛罗斯离职后撤出的。葛罗斯仍在美国的法院控告PIMCO，要求PIMCO赔偿2亿美元。

安联在财报中称，截至9月底的三个月，新流入PIMCO的资金净额总计47亿欧元(51.1亿美元)。

安联的财务长Dieter Wemmer在媒体电话会议上说，鉴于PIMCO 10月也录得资金净流入，该公司下半年将有良好的表现。

加上投资所得，新流入的资金净额帮助PIMCO管理的第三方资金总额增长1%，至略高于1万亿(兆)欧元(1.09万亿美元)，抵消了负面汇率走势的影响。(完)