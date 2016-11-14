PIMCO止住客户资金流出的势头 为新CEO提供重建支柱

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦11月11日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)终止住了客户资金流出的势头，这给该公司新执行长罗曼(Manny Roman)提供了一个更为稳定的重建平台。
PIMCO周五表示，流入旗下基金的投资者资金超过流出规模，为逾三年来首个季度出现这种情况。在资金净流出的逾三年间，有数十亿资产流向了竞争对手，该公司也因此裁减了约3%的员工。PIMCO是德国安联旗下主要投资债券的子公司。
很多资金是在2014年PIMCO创始人、知名债券投资人葛罗斯离职后撤出的。葛罗斯仍在美国的法院控告PIMCO，要求PIMCO赔偿2亿美元。
安联在财报中称，截至9月底的三个月，新流入PIMCO的资金净额总计47亿欧元(51.1亿美元)。
安联的财务长Dieter Wemmer在媒体电话会议上说，鉴于PIMCO 10月也录得资金净流入，该公司下半年将有良好的表现。
加上投资所得，新流入的资金净额帮助PIMCO管理的第三方资金总额增长1%，至略高于1万亿(兆)欧元(1.09万亿美元)，抵消了负面汇率走势的影响。(完)
(编译 汪红英；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。