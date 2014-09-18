PIMCO调降欧元区和中国经济成长预估 但美国仍为增长2.5-3%

路透纽约9月17日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周三调降对欧元区、中国和所谓的帽檐(BRIM)国家(巴西、俄罗斯、印度和墨西哥)未来12个月的经济成长预估。

由葛罗斯所操盘的PIMCO总回报债券基金，是全球最大的债券型基金。PIMCO表示，未来12个月欧元区经济可能成长约1%，春季时其基本预估为成长1-1.5%。

PIMCO并表示，公司预期日本在未来12个月将成长约1-1.5%；中国经济成长料将放缓至约6.5%，低于今年稍早预估的6.5-7.5%。

Pimco并预期，2015年帽檐国家整体来看将仅成长2%，较之前几年成长3-5%明显放缓。

Pimco主管、同时也是展望报告的作者Saumil Parikh表示，欧元区预测之所以调降，是因为欧元区“缓慢艰难地脱离二次衰退”。

“在危机过后期间，欧元区透过总需求支持及/或修复金融业资产负债表的形式，采取扩张性财政政策的情况付之阙如(有少数例外)，且明年在周期性发展上不太可能扮演重要角色，”Parikh表示。

Pimco称，其对于中国景气前景较一致预估仍“更加悲观”，预计2015年中国经济将成长约6.5%。“另外，在未来景气周期中，中国经济成长的确定性程度低于其他国家，”Parikh称。截至6月30日，Pimco管理的资产规模达1.97万亿美元。

明年其他发展中经济体成长将与中国情势密切相关。“尽管墨西哥和印度与中国的关联度较低，近期这两个国家显示出加强结构性政策调整的迹象，但巴西和俄罗斯将继续关注中国，以获得外需支持，”他补充称。

就美国来说，Pimco称维持对美国经济成长率的预估区间，在“美国景气周期持续长时间且低度波动”的背景下，预计未来12个月美国经济将成长2.5-3%。

“受宽松货币政策及良好的民间金融业财务状况的持续支持，美国经济料在未来一年成长2.5-3.0%，企业资本支出将增加，因企业定价能力提高，且新投资资本事前预计会产生收益，”Parikh补充称。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。