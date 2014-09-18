PIMCO调降欧元区和中国经济成长预估 但美国仍为增长2.5-3%

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约9月17日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周三调降对欧元区、中国和所谓的帽檐(BRIM)国家(巴西、俄罗斯、印度和墨西哥)未来12个月的经济成长预估。
由葛罗斯所操盘的PIMCO总回报债券基金，是全球最大的债券型基金。PIMCO表示，未来12个月欧元区经济可能成长约1%，春季时其基本预估为成长1-1.5%。
PIMCO并表示，公司预期日本在未来12个月将成长约1-1.5%；中国经济成长料将放缓至约6.5%，低于今年稍早预估的6.5-7.5%。
Pimco并预期，2015年帽檐国家整体来看将仅成长2%，较之前几年成长3-5%明显放缓。
Pimco主管、同时也是展望报告的作者Saumil Parikh表示，欧元区预测之所以调降，是因为欧元区“缓慢艰难地脱离二次衰退”。
“在危机过后期间，欧元区透过总需求支持及/或修复金融业资产负债表的形式，采取扩张性财政政策的情况付之阙如(有少数例外)，且明年在周期性发展上不太可能扮演重要角色，”Parikh表示。
Pimco称，其对于中国景气前景较一致预估仍“更加悲观”，预计2015年中国经济将成长约6.5%。“另外，在未来景气周期中，中国经济成长的确定性程度低于其他国家，”Parikh称。截至6月30日，Pimco管理的资产规模达1.97万亿美元。
明年其他发展中经济体成长将与中国情势密切相关。“尽管墨西哥和印度与中国的关联度较低，近期这两个国家显示出加强结构性政策调整的迹象，但巴西和俄罗斯将继续关注中国，以获得外需支持，”他补充称。
就美国来说，Pimco称维持对美国经济成长率的预估区间，在“美国景气周期持续长时间且低度波动”的背景下，预计未来12个月美国经济将成长2.5-3%。
“受宽松货币政策及良好的民间金融业财务状况的持续支持，美国经济料在未来一年成长2.5-3.0%，企业资本支出将增加，因企业定价能力提高，且新投资资本事前预计会产生收益，”Parikh补充称。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 龚芳)
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