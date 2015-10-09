葛罗斯就被迫辞职事件向PIMCO索赔2亿美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月8日 - 债券投资大亨葛罗斯向前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)及其母公司德国安联(ALVG.DE)索赔2亿美元，称贪婪的公司管理层为了将葛罗斯的巨额分红据为己有，将他赶出了这个由他帮助创立的基金。
该诉讼令葛罗斯与Pimco之间的矛盾升级。现年71岁的葛罗斯现就职于骏利资产管理集团(JNS.N)，他曾在四十年的时间里将Pimco打造成一家2万亿美元的债券基金，2014年9月26日宣布离职。
葛罗斯在周四提交给加利福尼亚高等法院的诉状中称，为了改善自身的财务状况、提高自身名望，加上权力的诱惑和欲望的驱使，Pimco的执行董事们将他赶走。
诉状称，葛罗斯2014年原本即将得到超过2.5亿美元的分红，其中多数将于当年末支付。葛罗斯以推定终止、违约及不守信起诉Pimco。
“这样的诉讼没有意义，我们的法律团队届时会上法庭应诉，”Pimco发言人Michael Reid称。德国安联也表示，这样的诉讼没有意义。
骏利发言人则称该诉讼是“葛罗斯个人的事”。
葛罗斯的发言人对此不予置评。其首席律师Patricia Glaser在声明中表示，一旦追得索赔，则将捐给慈善事业，其中包括Pimco Foundation。 “听说葛罗斯认为有必要再蹚这趟浑水，我感到很难过，”Pimco的前任董事总经理、葛罗斯的同事John Brynjolfsson称，“我怀疑他的所有心腹都告诉他这样做。”(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。