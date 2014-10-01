晨星将PIMCO总回报债券基金评级从“金”下调至“铜”

路透9月30日 - 投资研究机构晨星(Morningstar)将PIMCO总回报债券基金的分析师评级从“金”下调至“铜”，指因太平洋投资管理公司(PIMCO)联合创始人葛罗斯闪辞后，资金外流面临不确定性，而且管理层责任也发生调整。

晨星分析师Eric Jacobson周一在报告中称，“晨星分析师评级为‘铜’，反映出晨星对PIMCO资源和整体能力的高度信任，但也表明在葛罗斯辞职后，所有这些因素如何有机地结合起来，仍具有不确定性。”

据截至8月底的晨星数据，投资者自年初以来已从PIMCO总回报债券基金撤资250亿美元。这次评级下调可能使该基金面临新一波资金外流的连锁反应。

金融时报周二报导称，美国证券交易委员会(SEC)、联邦储备理事会(美联储/FED)和财政部官员均已对投资者发表讲话，提醒他们从PIMCO撤资的后果。

PIMCO执行长Doug Hodge周一称，该公司已经为葛罗斯离去后投资者撤资做好了准备，但预计大多数客户仍会留下，相信公司能够处理资金外流情况。

晨星表示，“(被提名接替葛罗斯成为投资长的)Ivascyn和新的管理团队上任后需要一些时间才能形成默契，但有许多理由相信，在尘埃落定后，他们将获得成功。”(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。