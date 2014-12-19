PIMCO认为2015年全球经济将加速成长 并称伯南克亦有同感

路透纽约12月19日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)周四在其年末景气论坛前景报告中称，该公司预计全球经济2015年成长率将从今年的约2.5%加快至2.75%左右，因预计受供应过剩而下滑的油价，将对经济基本面起到正面作用。

PIMCO称其认为美国经济前景将逐渐向好的看法，受到美国联邦储备委员会(FED)前任主席伯南克的支持。伯南克上周也参加了这场论坛。

PIMCO称其看法反映出“家庭财务及信心好转，同时，也有更多证据显示经济复苏正逐渐转变为可自我持续，且复苏层面更加广泛。”PIMCO所管理的资产规模有1.87万亿(兆)美元。

此外，PIMCO说：“伯南克暗示货币决策者态度可能仍将审慎。明年他们将略过美国整体通胀率的下降，在决定货币政策未来合适走向时，把焦点仍放在实质成长动能及水平，以及核心通胀迈向目标的进展。”

PIMCO预计2015年美国经济成长率将在2.75-3.25%之间，高于今年的2.4%平均值。

PIMCO的能源市场专家表示，油价下跌有70%是肇因于供应意外增加，而需求面成长出现30-40%的降幅，则是因为节油汽车等能源效能益发提升，并不是经济成长减速所导致。

**欧元、日圆兑美元料下跌**

Pimco集团投资长Dan Ivascyn表示，供给面因素所造成的油价下跌，对多数全球经济体将起提振作用，这也是Pimco预计全球经济成长将在今年和明年分别达到2.5%以及约2.75%以上的原因。

“原油价格下滑，明年将给全球通胀数字带来明显的下档影响。”Ivascyn说。“在多数发达经济体，整体通胀率将有可能在2015年初段时触及负值，到2015年底和2016年初时，核心通胀率才会回归正值。”

Ivascyn表示，Pimco认为通膨保值债券(TIPS)近期表现不佳，因此估值具有吸引力。

Pimco对汇市的主要观点依然是“由于经济成长力度不一，且重要的是央行行动存在差异化，美元表现会好于其他10国集团(G10)货币。”

Ivascyn称预计欧元和日圆兑美元料在循环周期内下跌，尽管其已经大幅走弱。“我们认为欧元和日圆下跌，是(欧元区和日本)提振经济成长和强化通胀预期的主要工具。”

Pimco还维持看好欧元区二线国家公债的观点。此外考虑到将有来自央行的支持，加上日本获利改善和欧洲市场估值较具吸引力，Pimco认为上述国家和地区的证券市场将有卓越表现的潜力。

他还表示，Pimco仍关注日本央行进一步放宽货币政策有效性以及“在目前市场期望值较高的背景下，”欧洲央行出台量化宽松政策的能力。(完)

(编译 李婷仪/洪曦; 审校 孙茉莉)

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