专访：PIMCO称能源业信贷产品利差诱人 可择优买进

路透纽约1月15日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)表示，该公司正在增持信贷产品，甚至在受创惨重的能源行业中择优加码，因信贷利差扩大为投资人带来多年难得一见的良机。

PIMCO全球信贷投资长Mark Kiesel表示，在市场动荡之际，现在是获得额外收益的时机；PIMCO为全球最大投资管理公司之一，目前管理资产超过1.5万亿(兆)美元。

“信贷产品六年来从未像今天这样令人兴奋，”Kiesel在接受路透旗下IFR访问时表示。“人们可以取得股票那样的回报，但波动性却比股票小上许多。”

根据美银美林Master Index，投资级的公司信贷产品利差已经扩大至逾三年来最阔水准，目前收益率(殖利率)平均较美国公债高出184个基点。

能源业方面，利差扩大的幅度更为可观，过去两个月与美国公债间的利差已经来到319个基点，上扬86个基点或37%。

胆子不够大的人可能不适合投入此一领域，特别是目前油价还没有明确的趋稳迹象，但Kiesel认为，现在已到了择优买进的时候，他过去几周以来已经这么做。

西德克萨斯中质油(WTI)本周跌至每桶30美元下方，创12年来新低。

然而PIMCO正买进优质投资级能源业信贷产品，而Kiesel认为这些产品可以应付油价长时间处于低档的情形。

“对于那些在能源业采取守势的投资者而言，问题是何时应该转为攻势。我正在问自己这个问题，”Kiesel表示。

“有的时候得要在基本面出现变化前买进。若要等到市场好转，那恐怕为时已晚。”

不过他不是照单全收，举例来说他会避开油田服务商及钻井业者，偏好投资探勘及生产业者、还有油管业者。

“我的确认为油价处于偏低水准的时间将拉长，”Kiesel称，“市场供应过剩，将得花上六个月时间清理库存，但我认为今年底原油将来到每桶40美元。”(完)