欧元区有可能缩减为规模较小但更趋完善的实体--PIMCO

路透纽约5月15日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)认为,欧元区很有可能"变成一个规模缩小但更趋完善的实体".

"简单说来,欧洲现在的状况不可能再持续三到五年时间,"PIMCO执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)在一份概括该公司中期经济展望的报告中写道,"欧元区很有可能变成一个规模缩小但更趋完善的实体--也就是说,由条件更为相似的国家组成的更为紧密的政治联盟."

埃里安表示,PIMCO相信缩编後的联盟可能包括四个大国--法国,德国,意大利和西班牙.这些国家与其他留下来的成员国将会得到支撑,因"地区协作和融资机制大大增强".

埃里安表示,PIMCO建议将资金投向实质资产和高品质股票,因未来三到五年全球经济日趋波动.

实质资产通常是指黄金和土地这类实物资产和专利等具体资产.他在报告中并未明确PIMCO推荐的实质资产类型.

PIMCO还预计美联储将维持"金融压抑(financial repression)"政策,而新兴经济体的发展速度将比美国和欧洲更快.

埃里安还表示,欧元区演变成为规模缩小但更趋完善的实体,这一过程代价高昂且存在不确定性,需要大量适当的合作,更为均衡的政策组合,更加强有力的金融断路机制,增强银行业抗压能力,"还有相当多的运气".

他表示,"新兴"经济体的年增长率将达到约5%,而发达经济体仅为1%.两者均比去年的预估值要低整整一个百分点.

埃里安补充说,通胀压力将会上升,特别是对发达经济体劳动市场问题做出反应,且因多国央行长时间采取宽松货币政策.

从投资角度来说,埃里安表示,将选择那些现金充裕且"从事成长领域业务"企业的债券和股票,有可靠的央行政策"作为支持的高品质公债,以及实质资产.

对於汇市,埃里安认为美元应会"继续被当作主要避险货币".(完)

--编译 郑茵;审校 张明钧

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