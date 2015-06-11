PIMCO预计美联储将在9月升息

路透纽约6月10日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)的美国核心策略投资长Scott Mather周三表示，PIMCO预计美联储将在今年夏季末开始升息，最有可能的时点是9月，一旦升息，将成为会持续数年的利率正常化进程的开端。

“相比以前的升息周期，这次的升息周期很可能会缓慢展开，如果美联储想设法将通胀率稳定在2%目标位的话，之后央行应该会在几年内实现2-2.5%的中性政策利率水平，”Scott Mather在报告中称。中性利率水平是指既不刺激经济也不抑制经济的利率水平。

Mather说：“过去几年，要是采取非常规政策措施的话，可能会将通胀推升至高于预期的水平。”Mather是联合管理PIMCO旗舰总回报债券基金的三位基金经理之一，这支基金资产规模高达1,073亿美元，是全球第二大债券基金。

PIMCO表示，它认为通胀挂钩债券有价值可挖掘，鉴于公司认为通胀将以“相对较快的速度”回到目标位，且“有可能在几年内超过目标”，可以说此类债券的价格被错定。截至3月31日，PIMCO的资管规模为1.59万亿美元。

太平洋投资管理公司(PIMCO)周二在其官网公布，PIMCO旗舰产品--总回报债券基金5月将美国政府相关债券持仓较4月大砍将近三分之二，因预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将升息。

PIMCO表示，5月总回报债券基金对美国政府相关债券的持仓比重，由4月的23.4%骤减至8.5%。

PIMCO总回报债券基金管理着1,073亿美元资产，其在2月时对美国政府相关债券持仓比重高达35.3%。

周二稍早，PIMCO全球固定收益投资长鲍尔斯称，投资者已经消化了未来利率相对较低的前景，但随着时间推移，美联储可能将借款成本调至所谓中性利率水平上方，这是“绝对有可能”的。

整体而言，Mather表示：“回报可能下滑，包括购买股票与债券等传统上因应升息的方式，在波动性较大的环境中，可能也无力招架。随着美国升息以及正常化的进程即将展开，必须具备更周详的思维与更好的技巧，才能获致成功的投资。”(完)

(编译 白云/陈宗琦；审校 张荻)

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