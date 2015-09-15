PIMCO投资总监称美联储本周升息机率不足50%

路透纽约9月14日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn) 周一对路透称，该公司预计本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息机率“低于50%”。PIMCO是全球最大的资产管理公司，美联储前主席伯南克为公司顾问。

伊凡申称，PIMCO相信美联储九年来的首次升息将是在年底前，但不会是9月。

“本周的决定将会以接近的表决结果通过，”伊凡申称。“全球经济疲软、消费信心的不确定性，通胀仍然低于目标，这些是美联储本周不会行动的原因。”

PIMCO上周举行季度论坛会。公司常务董事以及包括贝南克和斯珀林在内高级顾问讨论了未来12至18个月的经济和市场趋势。

伊凡申的看法得到普遍重视，截止6月30日时，他帮助PIMCO管理超过1.52万亿美元资产，多数为固定收益证券。PIMCO为德国安联子公司。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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