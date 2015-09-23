Pimco称美联储将发现难以摆脱利率区间的较低下限

路透纽约9月22日 - 债券型基金巨擘太平洋投资管理公司(Pimco)周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息脚步可能比公司3月时预期的还要慢，而且美联储可能发现难以摆脱有效政策利率区间较低的下限。

Pimco在其季度景气周期论坛展望报告中表示，其将未来12个月的美国经济成长预估从3月时预测的2.5-3%，调降至2.25%-2.75%。

“相较于强健的消费和房市，企业投资面临低油价和探钻活动减少的冲击；同时出口将会遭遇美元升值的延迟效应，及新兴经济体增长放缓的挑战，”Pimco全球战略顾问Richard Clarida及全球固定收益投资长Andrew Balls在展望报告中写道。

Pimco表示，其预期未来12个月全球经济成长2.5-3%，仍大致持平于3月时的预估水准，全球通胀率则料为2-2.5%。

Clarida和Balls表示，尽管2015年迄今有超过40家央行宽松货币政策，欧洲央行和中国人行再次宽松货币的可能性“是存在的，”而日本央行进一步宽松也是“肯定有可能性”。

至于美联储，Pimco的基本看法仍是在Pimco一年周期范围内的某个时候会开始升息周期，但升息的速度可能比3月时预期的还要缓慢。

“再者，我们的新同事(Pimco全球经济顾问)JoachimFels提醒我们，美联储有可能像近年来许多央行一样，发现在七年前危机最黯淡期间，有效政策利率调降后的较低下限将会难以摆脱，”Clarida和Balls写道。(完)