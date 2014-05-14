PIMCO预计金融资产牛市行情将在三到五年内终结

路透纽约5月13日 - 全球最大债券基金的管理者--太平洋投资管理公司(PIMCO)周二在题为“新中性”(The NewNeutral)的三到五年展望报告中称，央行的低利率突显出金融资产的牛市行情渐进尾声。

PIMCO在公司网站上公布了此份报告，称央行实质政策中性利率接近零，表明“牛市行情渐进尾声--这点我们早有预期，但距离熊市还很遥远”。

该公司预计，未来三到五年，债券年回报率可能为3%，股票年回报率或为5%。

从全球货币政策来看，央行中性利率既不会刺激，也不会放缓经济成长，其它所有因素带来的正面和负面影响则大致相当。对金融资产而言，这意味着市场既不会倾向于走高，亦不会倾向下跌。

PIMCO表示，市场错误地认为各国央行可能会上调政策利率。PIMCO联合创始人兼首席投资长葛罗斯管理着公司的旗舰基金--PIMCO总回报债券基金，该基金管理的资产达2,300亿美元。

PIMCO全球策略顾问Richard Clarida负责撰写报告中的长期前景部分，而葛罗斯则负责撰写投资影响部分。

葛罗斯曾表示，尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员目前认为利率的中性水准在4%，但PIMCO则觉得2%已经“接近中性水准”。

葛罗斯补充说，如果中性利率水准是2%，那么资产市场目前“不存在泡沫，只是回报较低。”

Pimco在周二报告中称，其影响在于“回报率较低，但进一步下降风险比投资者目前的预期要小，”该公司预测，未来三至五年内10年期美国公债的收益料在2.5-4%之间。

拖累股市的因素之一将会是，希勒市盈率高于历史正常水平。“希勒市盈率”是以耶鲁大学经济学教授、诺贝尔奖得主RobertShiller命名的。

不过Pimco向投资者保证，尽管成长力度不大且资产上涨空间有限，但未来五年公司仍将提供较高的回报。

“即便从长期(secular)趋势来看，10年期美国公债(收益)一如预期只有2.5-4%，我们仍然可以点石成金。”报告称。

就经济学术语而言，长期趋势是指可以长期维持的市场倾向。这个词语最常用来区别季节性变化以及经济周期所产生的影响。

这篇标题为“新中性”的报告标志着该公司放弃之前采用的“新常态(NewNormal)”的提法。后者始见于五年前，用于描述2008年金融危机后全球经济持稳的阶段。

Pimco表示，尽管美国能源革命带来希望，但“未来很多年里”美国乃至全球经济可能仍无法取得增长，亦不能创造出2008年金融危机前那样的通胀水平。

该公司还称，许多欧元区国家的巨额主权债务可能导致欧洲央行在较长时期内维持低利率，并提高“大规模量化宽松政策”出台的可能性。

该公司还表示，未来三到五年欧元区经济平均成长率可能超不过1.25%，该地区的经济“说不上真正健康”。

至于中国，Pimco认为，货币政策必须保持宽松，经济成长率将在6-6.5%之间。(完)

(编译 许娜/郑茵 审校 于春红/杜明霞)

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