独家：理财顾问公司把Pimco旗下基金剔除出管理账户

路透11月5日 - 在太平洋投资管理公司(PIMCO)前投资长葛罗斯9月辞职之后，嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)、富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)和Raymond James & Associates都在最近几周把Pimco旗下基金剔除出了他们向客户提供的一些投资组合。

这些举动可能使得Pimco阻止资金外流的难度加大。

越来越多的理财顾问公司把客户放入这些预先配置好的投资组合(被称为“管理账户”)之中，以便在客户服务等方面多花些时间，在管理资金方面少花点儿时间。

据富国银行和嘉信理财各自的发言人，他们的决定是基于Pimco的组织变化而做出的。Raymond James的一名发言人拒绝评论。

自葛罗斯9月26日宣布辞职之后，Pimco资金大量流出。据晨星(Morningstar)数据，Pimco旗下所有开放基金10月流出483亿美元，9月流出255亿美元。

截至9月30日，Pimco管理的资产达1.876万亿美元。该公司一直在拼命向投资者保证，投资策略在葛罗斯离职后不会改变。现在无法得到Pimco的评论。

Wells Fargo Advisors的一名发言人拒绝评论投资组合的资产调整情况。

嘉信理财的管理投资组合截至9月30日为170亿美元。公司发言人拒绝评论其中有多少在PIMCO总回报债券基金。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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