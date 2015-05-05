PIMCO总回报债券基金丧失全球最大债券基金地位

路透5月4日 - PIMCO总回报债券基金在遭遇两年的资金流出后，如今已经丧失全球最大债券共同基金的地位。

太平洋投资管理公司(PIMCO)周一表示，上月其旗舰基金PIMCO总回报基金流出56亿美元资金，这样截至4月末其资产规模降至1,104亿美元。这这支基金连续第24个月出现资金净流出。

相比之下，据美国先锋集团(Vanguard Group)发言人称，截至4月30日，该公司总体债券市场指数基金(Total Bond Market Index Fund)规模达到1,173亿美元。

“我们并不认为这是一次资产吸纳比赛，”先锋集团发言人John S. Woerth说。“但这说明低成本、多样化指数基金的受欢迎程度。”

PIMCO总回报基金管理的资产规模在2013年4月达到峰值2,929亿美元。

PIMCO表示，总回报债券基金年内截至4月实现扣除费用后的净回报为1.62%，比其指标高出38个基点。

传奇的债券经理人、长久以来被称作“债券大王”的葛罗斯去年9月突然离开PIMCO，前往较小的同业骏利资产管理集团(JNS.N)任职。

自从葛罗斯离职后，PIMCO的开放式基金净流出约1,300亿美元，尽管该公司表现改善。

PIMCO旗舰基金--总回报债券基金的资金流出量最近放缓至每月70-80亿美元，去年9月时为235亿美元。葛罗斯自1987年至离职，一直管理着总回报债券基金。

PIMCO上周宣布，前美联储主席贝南克将加入公司担任高级顾问，试图提高明星效应。截至3月31日，PIMCO管理着1.59万亿(兆)美元资产。(完)

(编译/审校 李爽/杜明霞/李婷仪)

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