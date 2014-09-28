焦点：“债券之王”葛罗斯从PIMCO辞职 加盟骏利资产

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透纽约9月26日 - 债市最富盛名的投资者葛罗斯周五从太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职，加入相差甚远的骏利资产管理集团(Janus Capital Group Inc)(JNS.N)；如果不主动辞职，估计他亲手在40多年前与人共同创立的PIMCO也会在次日将他解雇。
一位知情消息人士透露，今年70岁的葛罗斯与PIMCO执行委员会意见不合已有多时，并曾经多次威胁要辞职。而执行委员会原本已打算在周六接受他最近请辞投资长职务的决定。
葛罗斯意外辞职让美国债市十分震惊，消息人士称，PIMCO及其母公司德国保险公司安联(ALVG.DE)其实已经计划好在次日请葛罗斯走人。
骏利在声明中称，葛罗斯将从周一起管理骏利全球无约束债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)(JUCTX.O)。这支5月才成立的基金，资产规模只有1,300万美元。
知情人士称，作为PIMCO副投资长之一的Dan Ivascyn预计将接替葛罗斯。据福布斯数据，葛罗斯拥有23亿美元净财富。
“PIMCO和葛罗斯互为代名词，”S&P Capital IQ的共同基金研究主管Todd Rosenbluth说。“简直无法想像PIMCO会与葛罗斯分开，葛罗斯已离开全球最大的债券基金公司之一，投资者需要一段时间才能充分认清这一事实。”
**动荡期**
葛罗斯因为在固定收益投资领域的杰出才能，很久之前就被人冠以“债券之王”的美誉。但是近来他流年不利，本次离职更是新一重磨难。他于1971年与人共同创立了PIMCO，并帮助该公司逐渐成长为一家资产规模高达2万亿美元的标杆企业。
今年早前，作为共同投资长之一的埃里安(Mohamed El-Erian)离开PIMCO，导致两位多年的同事公开拆伙。埃里安目前仍在安联工作。
葛罗斯管理的旗舰PIMCO总体回报基金(PIMCO Total Return Fund)(PTTRX.O)是全球最大的债券基金，管理资产规模超过2,200亿美元，过去16个月里，投资者从该基金中撤资近700亿美元，其业绩也逊于同类基金和债市大盘。
一位晨星分析师认为，他的离开可能导致投资者从PIMCO撤走数千亿美元资金，并转投骏利。
People’s United财富管理公司的固定收益策略师Karissa McDonough称，PIMCO早在两周前就在设法让投资者为有人接替葛罗斯做好心理准备。
“他们试图说明他们已经不再那么依赖葛罗斯了，以此来打消我们的顾虑，”McDonough说。
葛罗斯离职前几天有报导称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查PIMCO旗下一支很受欢迎的上市交易基金(ETF)是否存在人为夸大回报的问题。这支基金由葛罗斯管理，复制PIMCO总回报基金的投资策略。
安联发言人称，这项调查与葛罗斯辞职无关。
安联股价(ALVG.DE)在法兰克福股市一度大跌8%以上。
葛罗斯辞职的消息也推动美国公债收益率上涨，价格下跌。分析师称，交易员抛售美国公债是因为押注投资者将从PIMCO撤资。
通胀保值债券(TIPS)这样的小众市场也受到冲击，TIPS与可比公债利差全线收窄，说明TIPS表现不佳。
据最新公开数据，PIMCO持有798亿美元TIPS；据汤森路透旗下IFR，38支流通TIPS中，PIMCO是其中25支的最大持有者。
**骏利成为赢家**
葛罗斯的个人行动让骏利收获颇大。骏利所管理的资产规模不足1,800亿美元，小于PIMCO总回报基金规模，仅为PIMCO总资产规模的零头。
骏利股价周五在纽约证交所暴涨43%，收报15.89美元。
“我期盼将我所有的注意力重新放到固定收益市场和投资上，不再处理那些管理一家大型复杂机构时要面对的复杂事情，”葛罗斯在声明中称。
葛罗斯说，他之所以选择骏利是因为他与这家公司执行长Richard Weil是老相识，Weil在2010年成为骏利执行长之前在PIMCO工作了15年。
葛罗斯还曾经考虑加入DoubleLine Capital。该投资公司的老板Jeffrey Gundlach说，他上周与葛罗斯就在DoubleLine工作的事情进行过面谈。
葛罗斯将常驻骏利在加州纽波特比奇的新办公室，PIMCO总部也在这个城市。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。