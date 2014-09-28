焦点：“债券之王”葛罗斯从PIMCO辞职 加盟骏利资产

路透纽约9月26日 - 债市最富盛名的投资者葛罗斯周五从太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职，加入相差甚远的骏利资产管理集团(Janus Capital Group Inc)(JNS.N)；如果不主动辞职，估计他亲手在40多年前与人共同创立的PIMCO也会在次日将他解雇。

一位知情消息人士透露，今年70岁的葛罗斯与PIMCO执行委员会意见不合已有多时，并曾经多次威胁要辞职。而执行委员会原本已打算在周六接受他最近请辞投资长职务的决定。

葛罗斯意外辞职让美国债市十分震惊，消息人士称，PIMCO及其母公司德国保险公司安联(ALVG.DE)其实已经计划好在次日请葛罗斯走人。

骏利在声明中称，葛罗斯将从周一起管理骏利全球无约束债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)(JUCTX.O)。这支5月才成立的基金，资产规模只有1,300万美元。

知情人士称，作为PIMCO副投资长之一的Dan Ivascyn预计将接替葛罗斯。据福布斯数据，葛罗斯拥有23亿美元净财富。

“PIMCO和葛罗斯互为代名词，”S&P Capital IQ的共同基金研究主管Todd Rosenbluth说。“简直无法想像PIMCO会与葛罗斯分开，葛罗斯已离开全球最大的债券基金公司之一，投资者需要一段时间才能充分认清这一事实。”

**动荡期**

葛罗斯因为在固定收益投资领域的杰出才能，很久之前就被人冠以“债券之王”的美誉。但是近来他流年不利，本次离职更是新一重磨难。他于1971年与人共同创立了PIMCO，并帮助该公司逐渐成长为一家资产规模高达2万亿美元的标杆企业。

今年早前，作为共同投资长之一的埃里安(Mohamed El-Erian)离开PIMCO，导致两位多年的同事公开拆伙。埃里安目前仍在安联工作。

葛罗斯管理的旗舰PIMCO总体回报基金(PIMCO Total Return Fund)(PTTRX.O)是全球最大的债券基金，管理资产规模超过2,200亿美元，过去16个月里，投资者从该基金中撤资近700亿美元，其业绩也逊于同类基金和债市大盘。

一位晨星分析师认为，他的离开可能导致投资者从PIMCO撤走数千亿美元资金，并转投骏利。

People’s United财富管理公司的固定收益策略师Karissa McDonough称，PIMCO早在两周前就在设法让投资者为有人接替葛罗斯做好心理准备。

“他们试图说明他们已经不再那么依赖葛罗斯了，以此来打消我们的顾虑，”McDonough说。

葛罗斯离职前几天有报导称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查PIMCO旗下一支很受欢迎的上市交易基金(ETF)是否存在人为夸大回报的问题。这支基金由葛罗斯管理，复制PIMCO总回报基金的投资策略。

安联发言人称，这项调查与葛罗斯辞职无关。

安联股价(ALVG.DE)在法兰克福股市一度大跌8%以上。

葛罗斯辞职的消息也推动美国公债收益率上涨，价格下跌。分析师称，交易员抛售美国公债是因为押注投资者将从PIMCO撤资。

通胀保值债券(TIPS)这样的小众市场也受到冲击，TIPS与可比公债利差全线收窄，说明TIPS表现不佳。

据最新公开数据，PIMCO持有798亿美元TIPS；据汤森路透旗下IFR，38支流通TIPS中，PIMCO是其中25支的最大持有者。

**骏利成为赢家**

葛罗斯的个人行动让骏利收获颇大。骏利所管理的资产规模不足1,800亿美元，小于PIMCO总回报基金规模，仅为PIMCO总资产规模的零头。

骏利股价周五在纽约证交所暴涨43%，收报15.89美元。

“我期盼将我所有的注意力重新放到固定收益市场和投资上，不再处理那些管理一家大型复杂机构时要面对的复杂事情，”葛罗斯在声明中称。

葛罗斯说，他之所以选择骏利是因为他与这家公司执行长Richard Weil是老相识，Weil在2010年成为骏利执行长之前在PIMCO工作了15年。

葛罗斯还曾经考虑加入DoubleLine Capital。该投资公司的老板Jeffrey Gundlach说，他上周与葛罗斯就在DoubleLine工作的事情进行过面谈。

葛罗斯将常驻骏利在加州纽波特比奇的新办公室，PIMCO总部也在这个城市。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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