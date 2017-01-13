PIMCO预计今年中国有可能允许人民币自由浮动

穆迪下调中国评级客观依据不足 中国总体负债水平不高--交行
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
路透伦敦1月12日 - 资产管理巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)周四称，认为今年中国有可能允许人民币自由浮动。
PIMCO亚洲投资组合主管Luke Spajic在研究报告中称，中国已发现不可能同时实现三个目标：汇率稳定或固定，资本自由流动，以及货币政策独立。
综合金融环境收紧以及政策面临的三重困境，意味着人民币可能依旧是“安全阀”。
“就今年来说，我们的基本预测是人民币兑美元的百分比跌幅将达到中到高的个位数水平，”Spajic称。
“然而，我们还认为中国人民银行允许人民币自由浮动、或至少放宽交易区间的可能性已增加。”(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京5月24日 - 针对国际评级机构穆迪周三下调中国主权信用评级，中国交通银行金融研究中心发布报告称，下调评级客观依据不足，中国经济体总体负债水平不高。负债主要是内债，对外风险很低；各部门债务压力不大，负债水平大幅上升可能性较小。
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。