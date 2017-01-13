PIMCO预计今年中国有可能允许人民币自由浮动

路透伦敦1月12日 - 资产管理巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)周四称，认为今年中国有可能允许人民币自由浮动。

PIMCO亚洲投资组合主管Luke Spajic在研究报告中称，中国已发现不可能同时实现三个目标：汇率稳定或固定，资本自由流动，以及货币政策独立。

综合金融环境收紧以及政策面临的三重困境，意味着人民币可能依旧是“安全阀”。

“就今年来说，我们的基本预测是人民币兑美元的百分比跌幅将达到中到高的个位数水平，”Spajic称。

“然而，我们还认为中国人民银行允许人民币自由浮动、或至少放宽交易区间的可能性已增加。”(完)