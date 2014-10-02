PIMCO总回报基金9月净流出235亿美元 规模创纪录

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透10月1日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)旗舰总回报基金(Total Return Fund)9月资金流出235亿美元，规模创纪录，葛罗斯意外宣布辞职的那天创下最高单日撤资额。
PIMCO称，旗下由葛罗斯管理了27年的总回报基金“做好了准备”迎接可能出现的赎回。该基金已连续17个月出现资金外流，资管规模降至2,000亿美元下方。
“我认为资金流出猛增的情况可能还没有结束。之前一个月流出80亿或90亿美元在我们看来就够糟的了，现在居然一天就流出80亿和90亿美元，”路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)美国研究主管Jeff Tjornehoj说。
“我认为这个情况可能分成两三个阶段。首先，因为震惊，大家的第一反应是从总回报基金中撤资。下个阶段就是那些还没撤资的人开始琢磨该怎么办了。”
PIMCO也不失时机地强调接替葛罗斯的Dan Ivascyn管理的一支基金出现资金流入，这支收入基金(Income Fund)今年迄今净流入逾65亿美元。PIMCO还称，目前PIMCO管理的资产中有逾三分之二采用的是Ivascyn管理的多元化和另类固定收益策略。
业内影响力颇大的养老基金顾问机构Mercer投资管理公司本周下调了五支PIMCO基金的评级，有可能引发又一波机构投资者从PIMCO撤资的浪潮。(完)
(编译 白云; 审校 李婷仪)
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