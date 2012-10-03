PIMCO葛罗斯称美国若不解决赤字问题 将步希腊後尘

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透纽约10月2日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长葛罗斯表示,他认为美国若不努力让财政状况回到正轨,就会步上希腊的後尘.
葛罗斯在最新的月度投资展望中写道,在未来五至十年内,美国必须减少支出或增税,规模要达到国内生产总值(GDP)的11%,以维护美国作为金融避风港的地位.
"目前的赤字水平已相当於GDP的8%,若考虑进社会保障和医疗保险的支出,将导致平均估计为11%的年度'财政缺口'.如果我们继续对此视而不见,那麽我们在下一个10年之交之前就会走上希腊的老路."
葛罗斯指出,目前赤字相当於GDP的8%,令美国资产仍是最可行的安全投资选项,或者说是"最干净的脏衬衫".不过美国国会预算办公室、国际货币基金组织(IMF)和国际清算银行(BIS)发布的年度数据显示,美国对未来负债水平的估计表明该国惯于吸食"预算冰毒".
葛罗斯在稍早的一份投资建议中就曾使用过"最干净的脏衬衫"的比喻,不过"预算冰毒"这一类比则是首次提到.
他说,美国赤字与GDP之比的11%预期水平将需要每年减支和增税规模达到1.6万亿(兆)美元.
他还补充道,债务与"财政缺口"问题在美国、日本、希腊、英国、西班牙和法国比较突出,而加拿大、意大利、巴西、墨西哥、中国和其他发展中国家对本国预算的控制较好,债务也较少.
葛罗斯还说,债务不断膨胀将导致美国联邦储备委员会(美联储,FED)增印钞票,从而引发通胀和美元贬值.
他指出,这一前景将对股市和债市带来负面冲击,只有黄金和实际资产投资能够幸免.
如果美国不着手应对预计达到GDP 11%的赤字,"债券会被烧成灰,股票肯定会被烤焦;只有黄金和实际资产会茁壮成长."葛罗斯写道.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。