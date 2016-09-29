PIMCO略调高全球经济成长预期 但警告很多资产类型已高估

路透纽约9月28日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)略微调高了对全球生产总值(GDP)的增长预估，预计今年约增长2.5%，2017年增长2.5-3%，但警告称很多资产类型似乎已高估。

该公司周三公布的最新周期前景报告称，对2017年的基本假设是全球经济继续扩张，货币和财政政策大多是支持性的，而且市场大致处于区间波动状态。

Pimco全球经济顾问Joachim Fels及全球固定收益投资长Andrew Balls写道，随着指标股指标准普尔500指数、高收益的“垃圾级”债券以及全球公债的上涨，“我们担心上涨表面下潜藏着风险，尤其是在诸多类型资产价格似乎被高估的情况下。”

“资产市场似乎对一个非常细微的结果都加以充分反映，因此很容易受到哪怕是非常小的负面意外打击，”Fels和Balls称。

Pimco将2017年美国经济成长预期上调至2-2.5%，归因于预期库存调整结束，而且在持续强劲的消费支出带动下商业投资回升。

报告称，预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在目前到2017年底期间，共计升息2-3次，“而市场的预期是仅升息一次。”

Pimco称，尽管该公司还在担心“货币政策耗尽”，但目前看起来似乎放松政策的影响仍多为正面，只是效果在不断缩减。各央行现在注重采用补偿措施，缓解低利率甚至负利率以及收益率曲线扁平对金融领域的负面影响。

与此同时，财政政策可能成为明年惊喜的更大来源，多数采用更多刺激措施的方式，尤其是在发达市场中。(完)