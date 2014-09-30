PIMCO痛失大将葛罗斯 母公司安联极力安抚投资者

路透法兰克福/纽约9月29日 - 明星债券基金经理葛罗斯(Bill Gross)上周闪辞后，太平洋投资管理公司(PIMCO)的高层及其母公司安联周一急忙设法阻止资金外流，尽管PIMCO的内部斗争已持续了数月，安联还是表示，计划放手让PIMCO继续自主经营。

PIMCO的主要竞争对手DoubleLine Capital公布，周五净流入的资金量创下公司有史以来第二高的纪录。葛罗斯就是在那天意外宣布从PIMCO辞职的。

周一，PIMCO执行长Doug Hodge和接替葛罗斯，新上任的投资长Dan Ivascyn与来自摩根士丹利和美林的财务顾问举行了电话会议，努力阻止客户资产流失。

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach对路透表示，光周五一天公司就净流入4亿至5亿美元资金。来自该公司的另一位消息人士称，投资者周一在继续急急忙忙将资金腾挪到DoubleLine。

德国保险商安联(ALVG.DE)表示依旧全面支持PIMCO，尽管葛罗斯跳槽到规模较小的骏利资产(Janus Capital Group)(JNS.N)，安联仍不打算加强对PIMCO的监督。安联大概是在15年前收购了PIMCO。

安联和PIMCO高层在电话会议上尽了最大努力淡化葛罗斯离职的影响。他们在会上也首次道出了与葛罗斯之间长期失和的具体情况，指出葛罗斯和他们在PIMCO战略方向上存在分歧，这是促使葛罗斯离开的原因。

不过尽管经历了这么大的人事动荡，安联并没有像一些投资者要求的那样表示将加强对PIMCO的控制。这次人事动荡的开端，是八个月前PIMCO执行长埃里安在与葛罗斯交恶后突然辞职。

安联执行长Michael Diekmann谈到控制问题时表示，公司“不过度管理或过细地管理一家非常成功的附属公司”，这点很重要。(完)

(编译 白云; 审校 张明钧)

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