《SAFT专栏》PIMCO葛罗斯跳槽验证投资界伟人论

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/张涛

路透9月30日 - 从葛罗斯事件看，伟人理论仍然成立，而且在投资者中很有市场。

这无比清楚的说明，投资行业虽然在人力、工作程序和策略上花费重金，但赚钱的却是靠这一点点卖点。

今年70岁的葛罗斯作为债券经理人有多年的傲人成果，但最近发挥有些不稳定。他周五突然从太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职，转战规模小一些的骏利资产管理集团(Janus Capital)。而报导称他即使不辞职，马上也会被解雇。

他的辞职影响惊人：分析师开始预期投资者从PIMCO大量赎回资金，预测未来几年管理的资产将流失10-30%，这可能接近5,000亿美元。

PIMCO母公司德国安联股价应声下跌逾6%，因为贡献了公司四分之一营业利润的部门资金流出，这是投资者对外流资金折现后的结果。

骏利股价(JNS.N)走势则大不相同，涨约三分之一，或相当于市值增加多达8亿美元，隐含的预期是该消息将引导约300-500亿美元资金将流向骏利，并在这停靠多年。

债市却遭遇抛售，交易商开始预期，葛罗斯比较喜欢的某些板块将出现资金赎回带来的抛压。

导致上述所有变化的原因，不过是一名经理人的跳槽，而且他的职业生涯可能已经接近尾声，这显示出的资产怎么配置、以及投资如何进行的情况实在让人沮丧。

不要误会，我并不是在诋毁葛罗斯的能力，也不是攻击他给PIMCO留下的工作流程和组织结构。我其实是在质疑我们能否通过对此观察作出有用推论。

葛罗斯有多年的光辉历史，但他最近的表现，以及我们对投资的了解都显示，他在骏利不大可能重写辉煌。几乎可以确定，他不会再幸运的赶上一次持续30年的债市牛市，不仅因为这种情况不大可能出现，还因为即使赶上，等到结束时他也将成为第一位百岁债券之王。

诚然股市可能完全看错，而事实上骏利股价周一也有所回落，安联则持稳。

**幕后人物**

关键问题是，为什么葛罗斯离职会对投资者产生如此巨大的影响，或者更具体一点儿，对充当看门人的顾问和咨询师有如此巨大的影响。

当然，PIMCO最近几个月相继失去葛罗斯和前共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)，确实显示投资者面临一定的风险以及该公司的运营出现问题。而导致PIMCO想摆脱其债券之王的内斗，也隐隐露出风险迹象。

但数以十亿美元计的资金将因某个人的动向而流动，可以从市场营销和自我欺骗的角度得到较好的解释。

其背后的操作逻辑，似乎类似于历史上的伟人理论。该理论认为主导重大事件的是个别人的卓越才能。这是很有诱惑力的世界观，让我们错误地相信，只要我们选定正确的领袖，比如在本案中选择正确的债券基金经理，则我们同样可以避免受到不利事件的打击。

注意，PIMCO似乎吸取了由伟人掌舵的教训，声称将来会加强“集体领导”和根据流程行事。

葛罗斯本人非常擅长自我推销，不但是金融电视节目上的常客，而且经常撰写有趣的文章。这使他站上21世纪自我实现金字塔的顶点。

他是全世界最知名的债券经理。“最知名债券经理”这个头衔容易遭到窃笑，但也可以吸引投资者蜂拥而至，带来数以十亿万美元的资金。葛罗斯离职引起市场骚动不安，凸显这才是问题的关键所在。

PIMCO能够吸引投资者，很可能是因为以前以及现在拥有完善的投资流程，向客户提供出色的服务。但葛罗斯离开之后可能导致的资金流出，意味着其中有10-30%的客户是因为相信他的神奇而前来投资的。

依赖某个人，绝非未来的保障，而且对于我们如何配置资本是令人烦恼的事情。

但是，作为伟人，毕竟是辉煌无比的事情，如果你能成为伟人的话。(完)

(译文审校 田建华/杜明霞)

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