PIMCO称赶走葛罗斯理由充分 不会支付赔偿金--文件

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月4日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)称，该公司前债券基金经理葛罗斯(Bill Gross)对同事态度恶劣，并试图破坏他认为不够忠诚的同僚的事业，这就是赶走他的充分理由；他在诉讼中要求的逾2亿美元赔偿金，公司也不会支付。
葛罗斯指控PIMCO在2014年将其逐出PIMCO时，欠他至少2亿美元。葛罗斯也是PIMCO的共同创办人。
PIMCO在周一递交加州高级法院的文件中称，葛罗斯“突然辞职”的行为不够专业，同事是在第二天早上才发现他前一夜留下字迹潦草的辞职字条。
PIMCO在文件中称，葛罗斯的“自毁行为”就可以作为辞退他的理由，包括“违反了遵守管理层决定的承诺，试图破坏他觉得不够忠诚的前执行长等人的事业，而且对同僚态度恶劣。”
该公司还称，葛罗斯没有雇用协议，而且他在离开前一天的会议上承认，如果当月辞职，所有可能的奖金都会泡汤。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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