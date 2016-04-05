PIMCO称赶走葛罗斯理由充分 不会支付赔偿金--文件

路透4月4日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)称，该公司前债券基金经理葛罗斯(Bill Gross)对同事态度恶劣，并试图破坏他认为不够忠诚的同僚的事业，这就是赶走他的充分理由；他在诉讼中要求的逾2亿美元赔偿金，公司也不会支付。

葛罗斯指控PIMCO在2014年将其逐出PIMCO时，欠他至少2亿美元。葛罗斯也是PIMCO的共同创办人。

PIMCO在周一递交加州高级法院的文件中称，葛罗斯“突然辞职”的行为不够专业，同事是在第二天早上才发现他前一夜留下字迹潦草的辞职字条。

PIMCO在文件中称，葛罗斯的“自毁行为”就可以作为辞退他的理由，包括“违反了遵守管理层决定的承诺，试图破坏他觉得不够忠诚的前执行长等人的事业，而且对同僚态度恶劣。”

该公司还称，葛罗斯没有雇用协议，而且他在离开前一天的会议上承认，如果当月辞职，所有可能的奖金都会泡汤。(完)